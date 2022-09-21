Экс-ректор МАИ погиб при падении с лестницы в стенах вуза

72-летний Анатолий Геращенко упал с большой высоты, пролетев несколько лестничных пролетов. Трагедия произошла прямо в Московском авиационном институте, где Геращенко работал с 1977 г.

Инцидент случился утром 21 сентября. На место происшествия приехали медики, которые констатировали смерть экс-ректора, пишут Известия.

В настоящий момент идет формирование комиссии по расследованию данного факта, куда войдут представители Минобрнауки России, Гострудинспекции в г. Москве и Московского авиационного института (МАИ), отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Анатолию Геращенко было 72 года.

Он работал в МАИ в 1977-2007 гг. на должностях ведущего инженера, главного механика, проректора по развитию комплекса института и социальным вопросам. В 2007-2015 гг. занимал пост ректора института. После — работал советником ректора.

Геращенко является автором более 100 научных трудов и статей.

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