Русские карты «Мир» перестали принимать в Казахстане, Вьетнаме и Турции

Кредитные организации ранее дружественных стран перестают работать с российской платежной системой. Исключением не стал и народный банк Казахстана: «Мир» не принимают в терминалах и банкоматах.

На сайте платежной системы «Мир» на 20 сентября был закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт, пишут Известия. Ранее «пластик» принимался к оплате в восьми странах, в том числе во Вьетнаме (в инфраструктуре платежной системы NAPAS — в банках BIDV и VRB), в Казахстане (снять наличные и оплатить покупки можно было в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного банка Республики Казахстан (Халык Банк), банка «ЦентрКредит») и Турции. На сегодня кредитные организации стран, которые ранее принимали карты «Мир», вслед за турецкими банками перестают работать с российской платежной системой.

В колл-центре вьетнамского BIDV сообщили, что больше не принимают карты «Мир». BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы «Мир» в этом списке больше нет.

В ЦБ РФ сообщили, что зарубежные партнёры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт «Мир». При этом в Банке России намерены продолжать диалог о расширении географии приема нацкарт. «Крупные зарубежные банки чувствительны к сигналам, связанным с санкциями: для них важна работа с иностранной валютой, поэтому риски отключения от международных расчетов для них слишком велики», — считает регулятор:

Рекомендуем клиентам заблаговременно приобрести наличную иностранную валюту для любых поездок за рубеж и использовать ее во время отдыха. Это позволит избежать возможных рисков и расплачиваться в магазинах, ресторанах и экскурсионных бюро без ограничений. Также рекомендуем изучить правила обмена валют в стране назначения: в ряде государств доступна покупка национальной валюты за рубли, в этом случае достаточно взять на отдых требуемую сумму в рублях.

Вероятной причиной блокировки нацкарт стало заявление США от 19 сентября о возможных санкциях Минфина США в адрес зарубежных финансовых институтов, которые принимают «Мир». Тогда турецкие банки DenizBank и Is Bankasi объявили о приостановке работы с картами российской платежной системы. После случая с Турцией, вероятно, будет постепенно усиливаться давление и на банки других стран, где пока принимают карты «Мир».

На решение о возобновлении приема нацкарт, скорее всего, будут влиять те же факторы, что и на отказ от него, — политические, полагает руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Он подчеркнул: из-за большого числа контекстных факторов прогнозы давать сложно, однако в туристический сезон склонность банков возобновлять прием, скорее всего, будет выше.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 19 сентября в ДНР и ЛНР, а 20 сентября — в Запорожской и Херсонской областях заявили о планах провести референдумы о присоединении к России. Они пройдут 23-27 сентября.