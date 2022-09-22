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Екатеринбург снова дышит гарью из-за торфяных пожаров

Екатеринбург снова дышит гарью из-за торфяных пожаров
Иллюстрация: ГУ МЧС по Свердловской области

По словам губернатора, главная причина смога — пожар в районе деревни Большое Седельниково. Вчера сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание.

#ЭКОЛОГИЯ#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

Жители Екатеринбурга второй день жалуются на запах гари и смог. Качество воздуха проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Ситуацию со ссылкой на МЧС прокомментировал губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, главная причина смога — торфяной пожар в районе деревни Большое Седельниково.

Вчера МЧС локализовало этот пожар. С возгоранием продолжают бороться сводный мобильный отряд ГУ МЧС России по Свердловской области и Авиалесоохрана. С понедельника в Свердловской области действует штормовое предупреждение по пожарной опасности, — написал глава региона в своем telegram-канале.

Как пишет JustMedia.Ru, с 19 сентября в регионе действует штормовое предупреждение по пожарной опасности. С этого момента было обнаружено 29 возгораний на площади 39,84 га: 17 из них удалось потушить. Для разведки очагов тления и координации действий огнеборцев используют беспилотные системы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рекомендовали жителям носить марлевую повязку или медицинские маску, пить больше чистой воды, пользоваться кондиционерами и держать окна закрытыми.

Ранее жители Екатеринбурга заметили смог в начале августа. Тогда, как писал DK.RU, лесные пожары охватили 123 Га. Возгорания были зафиксированы в Пелыме, Березовском и Екатеринбурге.

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Автор: Елизавета Порошина
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