Экс-зампред ЦБ заявил о массовом уходе банков с рынка. До конца 2023 г. — порядка 50-ти

Банков станет меньше по двум причинам — дальнейшая консолидация сектора и уход финучреждений, которые контролирует иностранный капитал. Оба фактора развернулись в России еще не в полной мере.

Михаил Сухов, глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред Центробанка, спрогнозировал массовый уход финансовых учреждений с рынка. До конца 2022 г. в России закроется около 10 банков. Еще 30-40 организаций покинут рынок до конца 2023 г., сообщает Секрет фирмы со ссылкой на заявление эксперта.

Половина из них — банки-нерезиденты. Сейчас в стране около 60 организаций, которые контролирует иностранный капитал.

Примерно 20-30 из них уйдут. Скорее всего, это произойдет путем добровольной ликвидации, — отметил Сухов.

По его словам, высока вероятность, что из российских активов захотят выйти крупные международные игроки — Raiffeisen и Unicredit.

Ожидается уход и местных банков, поскольку консолидация сектора в стране также продолжится. Оба этих фактора в России «пока еще в полной мере не развернулись», заключил экс-зампред ЦБ.

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