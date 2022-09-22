Два члена правительства Свердловской области сохранят свои посты после ротации

В региональное Заксобрание поступило предложение губернатора по переназначению Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова. Вопрос рассмотрят на заседании 27 сентября.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение сохранить на своих постах Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова. Первый до сентябрьских выборов занимал пост первого заместителя главы региона, второй — министра социальной политики. Соответствующее предложение поступило в областной парламент.

Как сообщили в пресс-службе свердловского Заксобрания со ссылкой на председателя Людмилу Бабушкину, этот вопрос будет внесен в повестку заседания, которое состоится 27 сентября.

Алексей Шмыков с 2016 г. был главой Каменска-Уральского, в 2021 г. был назначен первым заместителем губернатора. Последнее время он исполнял обязанности главы региона в отсутствии Евгения Куйвашева. Андрей Злоказов занимает пост министра социальной политики с 2012 г.

Напомним, по действующему уставу Свердловской области, глава региона должен будет согласовать с депутатами назначение еще двух топ-чиновников — министра финансов и министра по управлению государственным имуществом. Минфином сейчас руководит Александр Старков — он был назначен на пост год назад после того, как в отставку ушла Галина Кулаченко. Обязанности министра по управлению госимуществом до последнего момента исполнял экс-замгубернатор Сергей Зырянов — как уже писал DK.RU, чиновник вышел на пенсию. А предыдущий глава МУГИСО Алексей Пьянков в 2016 г. стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

DK.RU также сообщал, что после инаугурации Евгения Куйвашева правительство Свердловской области ушло в отставку. Прежние министры и заместители губернаторов продолжают исполнять свои обязанности до назначения новых. Всего в состав кабмина входят: губернатор, 9 заместителей главы региона, 17 министров и 2 руководителя департаментов.