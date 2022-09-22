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Курс евро опустился ниже 59 руб. впервые с конца августа

Курс евро опустился ниже 59 руб. впервые с конца августа
Иллюстрация: steemit.com

Доллар торгуется ниже 60 руб. за единицу валюты. Снижение происходит на фоне объявления в России частичной мобилизации. Между тем на Мосбирже не исключают прекращения торгов нацвалютой США.

#КУРС РУБЛЯ#БИРЖА#НОВОСТИ

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 59 руб. впервые с 19 августа, сообщают Известия со ссылкой на данные торгов. Курс доллара расчетами «завтра» на 12.45 мск снижается на 74 коп., до 59,95 руб., евро — падает на 1,23 руб., до 58,92 руб.

Снижение происходит на фоне объявления в России частичной мобилизации.

В конце июля стоимость валюты на торгах была еще ниже: доллар опускался до 54,84 руб., евро — до 55,94 руб., сообщал DK.RU.

Между тем, как заявил глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, торговая площадка может отказаться от торговли долларом и продать это право. Условие для отказа от торгов — если у российской экономики исчезнет потребность в обмене долларов на рубли и наоборот, передает Секрет фирмы слова Швецова:

В этом случае Россия выстроит с партнерами отношения в других валютах, а доллар станет неинтересен ни регулятору, ни бирже.

Внешние торговые операции с американской валютой «затухают», добавил он, однако в ближайшей перспективе отказываться от торгов долларом в России всё же не собираются.

С 3 октября на Мосбирже прекратят торги британским фунтом — «из-за потенциальных рисков и затруднений при расчетах в британской валюте».

Ранее на DK.RU: «Падение не будет вечным, за ним последует циклический рост» — Владимир Бобряшов, General Invest

Автор: Андрей Широков
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