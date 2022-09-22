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«Увольнение происходит по статье»: как работодателю поступить с мобилизованными?

«Увольнение происходит по статье»: как работодателю поступить с мобилизованными?
Иллюстрация: mosmonitor.ru

Юристы предлагают увольнять призванных на службу сотрудников при условии, что есть повестка из военкомата. Генштаб также может разрешить бронировать часть работников.

#МОБИЛИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

При частичной мобилизации действует тот же порядок, как и при призыве работника на воинскую службу, пишет РБК. Увольнение происходит по специальной статье п. 1 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса в связи с призывом в армию при условии, что есть повестка из военкомата. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов:

Согласно Трудовому кодексу, при мобилизации сотрудника работодатель обязан его полностью рассчитать, то есть выплатить зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. При этом на период выполнения воинской обязанности за работником сохраняется его рабочее место. Работнику должны выплатить выходное пособие в размере двухнедельного заработка. 

Далее, уже будучи мобилизованным, сотрудник получает денежное довольствие от государства сообразно занимаемой должности, условиям службы, военной специальности. А на его место может быть взят сотрудник по срочному трудовому договору.

Также существует документ «Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях», утвержденный Генштабом вооруженных сил в 2017 г. Он частично компенсирует отсутствие специальных норм в Трудовом кодексе о действиях работодателей в случае объявления мобилизации, отмечает руководитель практики «Интеллектуальное право. Трудовые отношения и споры» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александра Акимова:

Согласно ему, в таких случаях, как мобилизация, предприятие бронирует часть работников для осуществления бесперебойности работы. Но деталей, кого нужно бронировать, нет в открытом доступе, за ними нужно обращаться в комиссии по бронированию, которые действуют при муниципалитетах по месту нахождения организации.

На владельцах ИП, у которых есть работники, лежит такая же ответственность за воинский учет своих сотрудников, как и на всех работодателях. Если же у индивидуального предпринимателя нет наемных работников, а сам он военнообязанный, то за уклонение согласно ст. 328 Уголовного кодекса (неявка по повестке военного комиссара о призыве) предприниматель наказывается штрафом, принудительными работами, арестом или лишением свободы.

Как сообщал DK.RU, президент Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию в России. 19 сентября в ДНР и ЛНР, а 20 сентября — в Запорожской и Херсонской областях заявили о планах провести референдумы о присоединении к России. Они пройдут 23-27 сентября.

Автор: Андрей Широков
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