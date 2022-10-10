В Екатеринбурге могут пройти игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

На проведение летних соревнований претендует также Нижний Новгород. Первые игры завершились в Сочи, там уральские спортсмены показали отличные результаты.

Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» могут провести в Екатеринбурге. Как рассказал и.о. министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, также на проведение следующих игр претендует Нижний Новгород.

Первые игры завершились накануне в Сочи, в них приняли участие спортсмены из пяти стран. Паралимпийцы из Свердловской области завоевали 12 медалей, шесть из которых золотые.

Лучших результатов достигли свердловские мастера настольного тенниса, занявшие весь пьедестал. атлетов. Абсолютный результат показал участник Паралимпийских игр в Токио 2020 Владимир Топорков, завоевав золотые медали в личном и парном разрядах и миксте.

Отдельного внимания заслуживает наша сборная по футболу, в которой играют люди с церебральным параличом. Команда была создана всего три года назад, за это время сумела выиграть первенство России и быть четвертой на чемпионате России. В борьбе за бронзу игр наши спортсмены в матче с командой Владикавказа уступили со счетом 1:7, заняв 4 место, — рассказал директор областного Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки «Родник» Олег Кульков.

Напомним, ранее стало известно, что Универсиаду в Екатеринбурге все равно намерены провести, несмотря на отказ международного сообщества. В июне этого года начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин заявил на заседании комиссии по бюджету гордумы:

Как мы понимаем, в том или ином виде игры все же состоятся. Объекты будут задействованы и красивое мероприятие мы получим. Возможно, даже какая-то прибыль для предприятий общепита и гостиниц будет.

Универсиада, к которой в городе готовились несколько лет, должна была состояться в августе 2023 г., но вскоре после начала военной спецоперации в Украине члены исполнительного комитета FISU приняли решение «отложить» право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр. Соревнования примет китайский город Чэнду, который должен был принимать игры 2021 г., отмененные из-за пандемии.