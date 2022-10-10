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Названы восемь лучших налогоплательщиков Среднего Урала

Названы восемь лучших налогоплательщиков Среднего Урала
Иллюстрация: АО «Агрофирма Патруши»

В 2021 г. предприятия перечислили в областной и местный бюджеты более 7 млрд руб. налогов, направили 151 млн руб. в рамках соцполитики. В компаниях работают более 37 тыс. человек.

#НАЛОГИ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Итоги конкурса «Лучший налогоплательщик 2021 года» подвели в Свердловской области. Среди четырнадцати финалистов конкурсная комиссия выбрала восемь победителей. Это компании с лучшими показателями по отчислениям, уровню заработной платы, направлению средств на социальные мероприятия.

Победителями стали АО «Агрофирма Патруши», ООО «Лестех», Свердловская железная дорога, ООО «САПФИР-Интеграция», НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», АО «Свинокомплекс «Уральский», ООО «СЛК Цемент» и АО «Тепличное».

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Мы благодарны и нашим конкурсантам, и всем налогоплательщикам, которые своевременно отчисляют налоги, поддерживают территории своего присутствия и создают устойчивый финансовый фундамент нашего региона, — отметил и. о. министра финансов Александр Старков.

В 2021 г. предприятия перечислили в областной и местный бюджеты более 7 млрд руб. налогов, направили 151 млн руб. на поддержку социально-значимых учреждений и организаций, строительство спортивных дворовых площадок, ремонт дорог, помощь пенсионерам, ветеранам, молодежи.

Ранее DK.RU писал о том, как бизнес Урала работает в условиях мобилизации. 

 

Автор: Александра Клименко
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