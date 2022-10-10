Мосбиржа объявила дискретный аукцион: акции «Газпром» рухнули на открытии торгов

Акции российской компании «Газпром» теряют 20,75%. Бумаги большинства российских эмитентов рекордно опустились в цене в связи с геополитическими рисками.

На фоне внешнеполитических новостей российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника потерял 5,6%, индекс РТС — на 6,6% до 939 пунктов, итого индекс Мосбиржи уже опускался ниже 1800 пунктов впервые с февраля упав до 1775,04 пункта, РТС – апреля – до 906,88 пункта. Из-за падения акций «Газпрома» платформа объявила дискретный аукцион с 10:15 мск:

«Произошло снижение на 20% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (201,4 руб.). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:15 мск», — говорится в сообщении.

Акции российской компании «Газпром» теряют 20,75% до 154,66 рубля на открытии торгов, поскольку торгуются с понедельника без дивидендов. Их акции резко упали в цене после того, как сроки покупки бумаг для получения дивидендов истекли. Долларовый индекс РТС опустился на 9,75%, до 906,88 пункта. Бумаги большинства российских эмитентов рекордно опустились в цене в связи с геополитическими рисками, санкционным давлением, укреплением рубля, отказом от дивидендов.

В конце сентября собрание акционеров газовой компании приняло решение поделиться с акционерами прибылью за первое полугодие 2022 г., выплатив по 51,03 руб. на акцию — столько же, сколько рекомендовал совет директоров компании. Выручка и прибыль «Газпрома» по МСФО за первое полугодие были рекордными, сообщил зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов. Чистая прибыль по МСФО составила 2,5 трлн руб., а дивидендная база – 2,4 трлн руб. Общий объем выплат по промежуточным дивидендам может достичь около 1,25 трлн руб.