Самой модной книгой сезона стала «Мобилизованная нация» о гитлеровской Германии

С начала мобилизации за каких-то две недели популярность литературы о третьем рейхе выросла в 17 раз. Речь идет об издании, в котором рассказывается, как немцы воспринимали события тех лет.

Сеть книжных магазинов «Читай-город» зафиксировала в сегменте литературы небывалый всплеск популярности книг о Второй мировой войне. С момента ввода частичной мобилизации 21 сентября рост продаж в штуках вырос на 20%. Особый интерес покупатели проявили к книге «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» Николаса Старгардта о том, как немцы воспринимали события тех лет. С 21 сентября по 4 октября ее продажи выросли на 405% по сравнению с периодом с 7 по 20 сентября. На сайте «ЛитРес» продажи выросли в 17 раз.

По данным «Читай-города», в числе наиболее популярных книг также оказались «Мемуары под грифом «секретно» и «Хроника тайной войны и дипломатии. 1938–1941 годы» Павла Судоплатова, а также «Победа в тайной войне. 1941–1945 годы» Николая Никулина. В издательстве «Бомбора» рассказали о выросшем спросе на книгу Джулии Бойд «Записки из Третьего рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов», в «Альпине» — на книгу Эрика Ларсона «В саду чудовищ» про гитлеровскую Германию середины 1930-х годов и «Историю Второй мировой войны» Уинстона Черчилля.

При этом общие продажи книг упали: после 21 сентября — на 20%. Есть спрос лишь на учебную литературу, пособия по развитию ребенка и подготовке к школе. В «Бомборе» по сравнению с 2021 г. в два раза выросли продажи книг о хобби и рукоделии, психологии и колоды карт Таро. «ЛитРес» зафиксировал рост продаж книг австрийского психолога Виктора Франкла на 279%, а немецкого писателя Эриха Марии Ремарка — на 27%.

Ранее DK.RU рассказывал что российские детские писатели обратились к министру культуры Свердловской области Светлане Учайкиной, чтобы разобраться в ситуации с изъятием из библиотек книги «Полынная елка». Она рассказывает о судьбе поволжских немцев в годы Великой Отечественной войны. Критик посчитал, что в ней содержится неуважение к власти в лице Сталина.