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Брак вырос до 40%. Производители электроники в России жалуются на некачественные запчасти

Брак вырос до 40%. Производители электроники в России жалуются на некачественные запчасти
Иллюстрация: ТАСС

После введения санкций компоненты для электроники ввозят в Россию неофициальные поставщики, качество товара упало в разы. Производители предупреждают: это отразится на стоимости.

#САНКЦИИ#КРИЗИС#НОВОСТИ

Производители компьютеров, телефонов, серверов и другой электроники в России столкнулись с проблемой регулярных поставок бракованных комплектующих. С 24 февраля, по их словам, доля поступающего в страну брака выросла с 2% до 40%. Это может привести к заметному росту цен на отечественное оборудование, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на мнение экспертов отрасли.

Как рассказал один из источников, так много бракованных компонентов и микросхем из Китая стало поступать из-за прекращения официального сотрудничества зарубежных дистрибуторов с российскими партнерами. Компании стали искать неофициальных поставщиков электроники и компонентов.

Увеличение брака повысит конечную стоимость российской электроники вдвое и растянет сроки производства, — отмечает он.

Топ-менеджер крупного российского производителя электроники подтверждает, что дефицит компонентов, вызванный нарушением логистики из-за пандемии, в этом году усилился из-за санкций. Компоненты закупаются у неавторизованных поставщиков, которые поставляют не всегда качественную продукцию.

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Проблема еще и в том, что заказчики закупают компоненты для электроники в Китае и других странах, не имея опыта и технологий проверки поставщиков и продукции, говорит гендиректор Центра современной электроники Иван Покровский. Он, однако, подчеркивает, что проблема «касается отдельных компаний, а не всей отрасли».

Директор по производству и развитию F+ tech Евгений Кривошеев говорит, что процент брака сильно зависит от производителя, количества и качества компонентов в каждом конкретном устройстве:

В нашей практике значительный процент от общего количества брака был связан с LCD-дисплеями устройств. Для сборки смартфона требуется около 250 элементов, для сборки сервера — уже больше 1 тыс., а по внешнему виду определить качество компонентов сложно. В случае с поставками некондиционных партий, таких как модули памяти, процессоры и накопители, шанс встретить бракованную продукцию выше, если производитель выбирает анонимных продавцов, — говорит он.

В Минпромторге РФ заявили, что  данных о росте числа бракованных деталей в ведомстве нет.

Ранее на DK.RU: Евросоюз рассказал о потерях России в восьмом пакете санкций

Автор: Александра Клименко
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