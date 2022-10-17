Мобилизация на Урале: гибель свердловчанина, возобновление отправки в Елань, помощь семьям
В отличие от Москвы частичная мобилизация в Свердловской области не завершена. Тем временем в Екатеринбурге открылся центр помощи семьям мобилизованных, чиновников же хотят поощрить за помощь ВО РФ.
Последние события, имеющие отношения к мобилизации в Свердловской области — на DK.RU.
Мобилизованных снова отправляют в Елань
Сегодня в Москве завершились мероприятия по частичной мобилизации, об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Свердловчанам на это пока не стоит рассчитывать. Отправку мобилизованных в учебные центры приостановили 30 сентября. Возможно, из-за отсутствия мест.
Но «пауза» заканчивается. По данным 66.RU, сегодня автобусы с призывниками отошли от комиссариатов Ленинского и Орджоникидзевского районов. А на 18 октября намечена отправка мобилизованных из военкоматов Чкаловского и Кировского районов.
Информацию о том, что в ближайшее время отправка мобилизованных свердловчан в учебные центры возобновится, подтвердила пресс-секретарь военного комиссариата Свердловской области Алена Сочнева. По ее словам, пауза была связана с необходимостью «сверить учетные данные граждан».
Свердловчанину не разрешили поступить на альтернативную службу
Городской суд Краснотурьинска отказал 41-летнему свердловчанину Дмитрию Злоказову в замене службы по частичной мобилизации альтернативной гражданской службой.
Дмитрий Злоказов имеет категорию годности к службе «А» (годен без ограничения). В суде он заявил, что не может быть участником спецоперации из-за личных убеждений, и что служба в рамках мобилизации нарушает его конституционное право на свободу совести и вероисповедания.
Суд счет его аргументы неубедительными. Мужчина готовится к подаче апелляции.
Смерть мобилизованного свердловчанина
В Каменск-Уральский привезли гроб с телом Артема Небаева. Он погиб в Херсонской области.
Артем Небаев служил в ВДВ, участвовал в боевых действиях в Чечне. После срочной службы несколько лет служил в армии по контракту. В последнее время работал в автосервисе. После объявления частичной мобилизации его призвали в армию как имеющего боевой опыт.
Помощь семьям мобилизованных уральцев
В Екатеринбурге открылся центр помощи семьям мобилизованных «Мы рядом». 300 волонтеров центра обрабатывают поступающие звонки и распределяют между собой заявки. Запросы самые разные: забрать или отвезти ребенка из детского сада, помочь с ремонтом, привезти продукты.
Ежедневно в центр «Мы рядом» поступает 30–40 звонков.
Телефоны горячей линии:
2-290-400 (работает по будням с 09.00 до 18:00);
8-800-101-51-62.
Также обращения принимаются через WhatsApp и Telegram.
Свердловским чиновникам хотят зачесть в стаж добровольную помощь ВО РФ
Соответствующий законопроект поступил в Законодательное собрание. По данным ЕАН, с этой инициативой выступил губернатор Евгений Куйвашев.
Учесть положение федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» о включении в стаж государственной гражданской службы Российской Федерации периода оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, — цитата из пояснительной записки к законопроекту.
Можно предположить, что речь идет о включении периода добровольного участия в специальной военной операции в общий стаж чиновника.
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