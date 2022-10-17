Мобилизация на Урале: гибель свердловчанина, возобновление отправки в Елань, помощь семьям

В отличие от Москвы частичная мобилизация в Свердловской области не завершена. Тем временем в Екатеринбурге открылся центр помощи семьям мобилизованных, чиновников же хотят поощрить за помощь ВО РФ.

Последние события, имеющие отношения к мобилизации в Свердловской области — на DK.RU.

Мобилизованных снова отправляют в Елань

Сегодня в Москве завершились мероприятия по частичной мобилизации, об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Свердловчанам на это пока не стоит рассчитывать. Отправку мобилизованных в учебные центры приостановили 30 сентября. Возможно, из-за отсутствия мест.

Но «пауза» заканчивается. По данным 66.RU, сегодня автобусы с призывниками отошли от комиссариатов Ленинского и Орджоникидзевского районов. А на 18 октября намечена отправка мобилизованных из военкоматов Чкаловского и Кировского районов.

Информацию о том, что в ближайшее время отправка мобилизованных свердловчан в учебные центры возобновится, подтвердила пресс-секретарь военного комиссариата Свердловской области Алена Сочнева. По ее словам, пауза была связана с необходимостью «сверить учетные данные граждан».

Свердловчанину не разрешили поступить на альтернативную службу

Городской суд Краснотурьинска отказал 41-летнему свердловчанину Дмитрию Злоказову в замене службы по частичной мобилизации альтернативной гражданской службой.

Дмитрий Злоказов имеет категорию годности к службе «А» (годен без ограничения). В суде он заявил, что не может быть участником спецоперации из-за личных убеждений, и что служба в рамках мобилизации нарушает его конституционное право на свободу совести и вероисповедания.

Суд счет его аргументы неубедительными. Мужчина готовится к подаче апелляции.

Смерть мобилизованного свердловчанина

В Каменск-Уральский привезли гроб с телом Артема Небаева. Он погиб в Херсонской области.

Артем Небаев служил в ВДВ, участвовал в боевых действиях в Чечне. После срочной службы несколько лет служил в армии по контракту. В последнее время работал в автосервисе. После объявления частичной мобилизации его призвали в армию как имеющего боевой опыт.

Помощь семьям мобилизованных уральцев

В Екатеринбурге открылся центр помощи семьям мобилизованных «Мы рядом». 300 волонтеров центра обрабатывают поступающие звонки и распределяют между собой заявки. Запросы самые разные: забрать или отвезти ребенка из детского сада, помочь с ремонтом, привезти продукты.

Ежедневно в центр «Мы рядом» поступает 30–40 звонков.

Телефоны горячей линии:

2-290-400 (работает по будням с 09.00 до 18:00);

8-800-101-51-62.

Также обращения принимаются через WhatsApp и Telegram.

Свердловским чиновникам хотят зачесть в стаж добровольную помощь ВО РФ

Соответствующий законопроект поступил в Законодательное собрание. По данным ЕАН, с этой инициативой выступил губернатор Евгений Куйвашев.

Учесть положение федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» о включении в стаж государственной гражданской службы Российской Федерации периода оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, — цитата из пояснительной записки к законопроекту.

Можно предположить, что речь идет о включении периода добровольного участия в специальной военной операции в общий стаж чиновника.

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