Собянин: «Военкоматы закрываются, повестки прекращают свое действие»

Мэр Москвы объявил о завершении программы частичной мобилизации в столице благодаря ответственности и патриотизму москвичей. В понедельник к 14:00 все ранее выданные повестки перестанут действовать.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале сообщил об окончании программы мобилизации в Москве. «Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 г., в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — отметил Собянин:

Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей.

Мэр добавил, что правительство Москвы будет заботиться о семьях мобилизованных, помогать Минобороны в материально-техническом обеспечении военных и вместе с руководством регионов, где служат москвичи, «содействовать улучшению быта в воинских частях». Ранее Собянин сообщал о дополнительных выплатах в 50 000 руб. для мобилизованных жителей Москвы.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Соответствующий указ президента был опубликован на сайте Кремля в тот же день. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, мобилизовать планируется 300 тыс. человек, что составляет примерно 1,1% от общего мобилизационного ресурса России. К 15 октября несколько семей мобилизованных военнослужащих уже получили телеграмы о гибели призванных солдат. Также в России продолжаются суды с участием военкоматов и прокуратуры. Неправомерно призванные оспаривают повестки.

Уже несколько регионов отчитались о выполнении поставленных перед ними задач, рассказывал DK.RU. «Эта работа уже заканчивается, — заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены». Путин уточнил, что 33 тыс. мобилизованных уже распределены по подразделениям. Еще 16 тыс. человек находятся в частях, которые привлекаются к выполнению боевых задач.