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В Госдуме предлагают не призывать в рамках мобилизации россиян, не служивших в армии

В Госдуме предлагают не призывать в рамках мобилизации россиян, не служивших в армии
Иллюстрация: РБК

Законопроект внес депутат от КПРФ, также он предлагает полностью освободить от частичной мобилизации докторов и кандидатов наук. Возможное будущее инициативы не комментируют.

#ЗАКОНЫ#МОБИЛИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о запрете призыва в рамках частичной мобилизации россиян, которые не служили в армии.

Призыву на военную службу по частичной мобилизации не подлежат граждане, не проходившие военную службу, — указывается в законопроекте.

Также депутат Михаил Матвеев, внесший законопроект, предлагает освободить от службы по частичной мобилизации граждан, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук.

Напомним, частичная мобилизация продолжается в России с 21 сентября. Ее объявил в своем выступлении Владимир Путин, после чего глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что нужно набрать 300 000 человек «для контроля линии соприкосновения с Украиной».

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, — уточнил во время телеобращения Владимир Путин.

14 октября Путин заявил, что набрано уже 220 000 резервистов и мобилизация закончится через две недели. На 26 октября призыв в ряде регионов страны продолжается, с 1 ноября же должен начать традиционный осенний набор в срочников.

Напомним, Кремль заявил, что призываться должны:

  • граждане, имеющие боевой опыт;
  • рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет;
  • граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов, приоритетными критериями являются военно-учетные специальности, а не воинские звания (артиллеристы, стрелки, танкисты, водители, механики-водители).

О том, как проходит мобилизация в России, какие скандалы ее сопровождают и какие законы были приняты с 21 сентября — в подборке DK.RU.

Автор: Александра Клименко
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