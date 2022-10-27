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И Хеллоуин не спас. Рестораны и ТЦ продумали оформление и мероприятия, но людей нет

И Хеллоуин не спас. Рестораны и ТЦ продумали оформление и мероприятия, но людей нет
Иллюстрация: pxhere.com

Праздник с тыквами, полюбившийся россиянам, в этом году не приводит к росту выручки торговых центров и ресторанов. Эксперты всерьез опасаются повторения ситуации в новогодние праздники.

#РИТЕЙЛ#КРИЗИС#НОВОСТИ

Депрессивные настроения россиян и отъезд из страны большой части экономически активного населения нивелировали усилия ресторанов и ТЦ по привлечению посетителей на празднование Хеллоуина, пишет «Коммерсантъ».

Интерес к событийным мероприятиям в стране снизился на 20%, участники рынка начали всерьез опасаться провала новогоднего сезона. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов говорит, что участники рынка в этом году заметно сократили активность в организации тематических мероприятий и оформления.

Ресторатор Семен Небольсин подтвердил, что бронирований на предстоящие выходные у рестораторов почти нет, а выручка отстает от прошлого года на 30–50%.

Подтверждают снижение интереса к Хеллоуину и данные «Тинькофф Кассы»: в последнюю неделю октября спрос россиян на тыквы увеличился на 26% к предыдущей неделе, годом ранее показатель составлял 49%.

В магазинах подарков и товаров для хобби традиционного роста продаж также не стоит ждать. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов поясняет:

Ушли многие бренды, традиционно ассоциировавшиеся у потребителей с этим праздником.

Владелец сети «Леонардо» Борис Кац рассказал о падении продаж карнавальных аксессуаров, украшений и других товаров для праздника.

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Сергей Миронов уверен, что россияне не проявляют интереса к Хеллоуину в силу депрессивных, а не экономических причин. На это указывает в том числе то, что в дневное время трафик заведений остался высоким и количество проданных бизнес-ланчей не сокращается. Семен Небольсин считает, что сказался отток экономически активного населения: часть россиян призвана, часть уехала из страны. Члены семей мобилизованных часто отказываются от праздников и походов в рестораны, говорит Небольсин.

Торговые центры в этом году активно организуют мероприятия, ведь на фоне ухода брендов трафик значительно снизился, после проведения частичной мобилизации он стал ниже еще на 20%. Однако нарядные ТЦ, предлагающие россиянам интересные конкурсы, дегустации и детские праздники, все же привлекают не так много покупателей, как в предыдущие годы.

Руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев указывает, что потребители сейчас в целом могут меньше реагировать на тематические мероприятия. По его мнению, ТЦ за счет них вряд ли удастся преодолеть отставание трафика на 10–15% от показателей прошлого года.

То, как ведут себя люди сейчас, вызывает весомые опасения относительно предстоящих новогодних праздников. Семен Небольсин говорит о существенном снижении числа бронирований на новогодние праздники, сомневаясь, что в ноябре спрос вырастет. Некоторого оживления стоит ждать только в декабре.

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Автор: Александра Клименко
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