Уходим на восток: производители безалкогольных напитков ищут, куда перенести производство

Идея правительства РФ про ввод акциза на сладкие напитки привела к отрицательным результатам. Российские производители ищут способы выхода на зарубежные рынки через контрактный разлив, минуя рынок РФ.

Крупный производитель безалкогольных напитков Global Functional Drinks (GFD) планирует организовать контрактный разлив на зарубежных рынках, пишет Коммерсантъ. В портфель GFD входят энергетические напитки Tornado Energy, E-ON, а также марки Fresh Bar и «Ильинские лимонады». С 2011 г. группа продала более 1,1 млрд бутылок. Для российского рынка GFD сейчас ведет строительство завода в Воронежской области мощностью 800 млн единиц продукции в год и стоимостью почти 5 млрд руб.

В компании рассматривают среди возможных локаций производства страны Африки и Ближнего Востока, поскольку регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка) — один из ключевых для российского продовольствия. Объем потребления готовой продукции в целевых странах Африки превышает $29 млрд в год, а безалкогольные напитки — одна из самых востребованных категорий. На портале HeadHunter уже появилась вакансия дистрибутора GFD. В обязанности кандидата входит составление задания для тендера на выбор подрядчика для производства напитков, взаимодействие с управляющей командой завода, контроль процесса.

Разлив напитков за границей позволит экономить на логистике, которая может быть весьма затратной, оптимизировать производство на фоне возможного введения в России акциза на сладкие напитки, а также уйти от дефицита в стране алюминиевой банки, считает один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight) Антон Стельмаков:

У GFD всегда были амбиции глобального игрока и ранее компания имела офис в США. Нуждающиеся в большей загрузке предприятия есть и в других странах, и достижение договоренностей будет во многом зависеть от условий, которые предложит GFD.

По словам президента Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максима Новикова, помимо экономии на логистике такие проекты позволяют нивелировать риски порчи тары во время транспортировки.

В России между тем спрос на газированные напитки снижается. На фоне принятия Госдумой в первом чтении законопроекта, который вводит с 2023 г. акциз в 7 руб. на 1 л напитков с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл, ряд крупных игроков уже объявили о приостановке новых инвестиций. По данным NielsenIQ, продажи категории за последние полгода сократились на 7,4% в объеме, а в деньгах выросли 15,8% год к году у «Черноголовка» (Fantola, Turbo Energy, «Байкал» и др.) и МПБК «Очаково» (CoolCola, Fancy, Street и др.). В «Черноголовке» рассказали, что планируют расширять производство на купленном в мае заводе напитков в Узбекистане.

Как ранее рассказывал DK.RU, пиво-безалкогольный комбинат Очаково и вовсе замораживает инвестиции на 2023-2024 гг. по причине планируемого введения акциза на сладкие напитки.

После начала СВО отрасль испытывает в России некоторые сложности. На рынке соков закончилось сырье для производства любимого в народе апельсинового сока. Ранее концентраты для сока ввозили из США и стран Евросоюза. Производители предлагают заменить его на виноградный и яблочный. Крупные концерны ушли из России, а у тех, что остались, случились перебои с упаковкой. В стране наблюдается дефицит алюминиевых банок и проблемы с красками для упаковок сока. Многие производители уже перешли на новый дизайн коробок сока, где большую часть пачки занимает белый цвет. Помимо этого, россияне готовятся встретить Новый год без привычных крепких алкогольных напитков. В магазинах заканчиваются такие бренды виски, как Aberfeldy, Dewars, Jack Daniel's и Grants, почти исчерпаны запасы рома Bacardi, ликеров Baileys и Sheridan, европейских брендов коньяка и текилы, нет и привычных пользователю брендов европейского пива.

Как отмечает Новиков, введение акциза на напитки с сахаром может привести к росту производства лишь в соседних странах.