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На Урале банкротят подрядчика одного из объектов Универсиады

На Урале банкротят подрядчика одного из объектов Универсиады
Иллюстрация: ru.freepik.com

В суд поступило сразу два иска на «Строительную компанию «Березит». Кроме того, с участием этой компании рассматриваются неприятные дела, связанные с госконтрактами.

#СУДЫ#НОВОСТИ

В Арбитражный суд Свердловской области сегодня поступило сразу два заявления о признании банкротом ООО «Строительная компания «Березит». Согласно данным картотеки дел суда, один из исков подала нижегородская компания «НЕО Кемикал». Второй истец не указан, однако известно, что в иске речь идет о задолженности в 55,4 млн руб.

Как пишет ЕАН, кроме этого в суде рассматриваются еще несколько дел с участием этой компании. Одно из них связано со строительством школы в Красноуфимске: компания получила контракт на строительство в 2019 г., заявила о повышении цен на проект, но муниципалитет его не утвердил. В итоге работы шли настолько медленно, что муниципалитет решил расторгнуть контракт и найти нового подрядчика. Также свердловский арбитраж рассматривает еще несколько исков к УФАС с требованием внести компанию в реестр недобросовестных поставщиков. А «Березит» оспаривает списание средств по банковской гарантии.

Между тем сейчас строительная компания занимается ремонтом бассейна «Калининец», который должен был стать одним из объектов Универсиады. Ремонт должны завершить до конца 2022 г. Однако, как уже писал DK.RU, сдадут объект только в 2023 г. Как пояснил вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков, так произойдет из-за сложностей по оплате, но, как только подтвердят выделение средства на ремонт из федерального и регионального бюджетов, «Калининец» будет принят.

Читайте также на DK.RU: Свердловская область оказалась в пятерке худших в стране по банкротствам граждан и бизнеса

Автор: Елизавета Порошина
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