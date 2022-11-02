Битва за зерно: как участие России в зерновой сделке роняет цены на хлеб?

Временный выход России из зерновой сделки привел к бешеным скачкам цен на зерно. Теперь английские страховщики отказываются брать на себя риски, а часть поставок может заменить Краснодарский край.

Цены на пшеницу резко упали после заявления Минобороны России о возвращении к зерновой сделке до 19 ноября, рассказывает РБК. Стоимость фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже по состоянию на 13:33 мск снизилась до $8,45 за бушель. К 13:38 мск рост замедлился до 5,55%, свидетельствуют данные торгов. До этого российский президент обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос, связанный с зерном.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также рассказал о том, что США совместно с партнерами прилагают большие усилия для того, чтобы зерновая сделка между Россией и Украиной была продлена, несмотря на все сложности. Вашингтон рад видеть, что Украине удается продолжать поставку продовольствия, несмотря на отказ России от участия в зерновой сделке:

Мы всячески поддерживаем продление этой зерновой сделки. Предполагается, что ее продлят 19-го числа этого месяца. Мы работаем с союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что это может произойти. И мы надеемся, что нам все же удастся этого добиться.

Между тем, по данным Reuters, британская страховая компания уже приостановила оформление страхового покрытия грузов, вывозимых с Украины по зерновому коридору. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут подчеркивал, что со стороны российских властей участие в сделке не прекращено, а только приостановлено до получения гарантий безопасности от Киева в том, что он не будет использовать гуманитарный коридор в военных целях:

У меня есть большие сомнения, что без участия России зерновая сделка будет работать. Lloyd's of London уже заявила, что перестает страховать суда. Получается, действовать придется на свой страх и риск. Есть оценка, что отсутствие зернового коридора не позволит вывезти Украине около 16 млн тонн зерна при общем урожае 50-53 млн тонн. Остаются только сухопутные коридоры, но они способны пропускать только 2-3 млн тонн всей агропродукции в месяц. Но у Украины два ключевых агротовара - это кукуруза и растительное масло. И то, и другое следует на дальние рынки - Китай, Южная Корея и т.д. В этом случае грузить удобнее большими судами, которые идут по Черному морю. А этого коридора, получается, теперь нет.

Такую же точку зрения накануне высказал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый.

Сегодня утром Песков назвал беспрепятственный вывоз удобрений условием возврата России к зерновой сделке:

Ликвидация прямых и косвенных препятствий на пути российского экспорта удобрений в зарубежные страны - это первое условие возвращения России к зерновой сделке. Это была интегральная часть сделки. До сих пор вот эта часть сделки не была решена, трудности сохраняются и косвенные ограничения так или иначе негативно влияют. А второе - это действия украинских военных с использованием в боевых целях коридора движения коммерческих судов, что ставит под угрозу безопасность, и в этих условиях Россия не может просто ее гарантировать для этих судов. Именно такую роль гаранта Россия на себя в контексте сделки.

Между тем эксперты считают, что краснодарское зерно могло бы стать альтернативным вариантом зерну украинскому. Региону удалось в 2022 г. собрать рекордный урожай – некоторый объем может быть направлен в африканские страны. Об этом эксперты заявили на встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, которая состоялась во вторник, 1 ноября.

Политологи отмечают, что Краснодарский край становится стратегически важным регионом с точки зрения геополитики в связи с ситуацией с зерновой сделкой. По словам политолога Дмитрия Нечаева, отправка краснодарского зерна в беднейшие страны позитивно бы сказалась на международном имидже России. Накануне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что объем урожая зерновых в этом году оценивается в 15,1 млн тонн. При этом сбор пшеницы составил 10,7 млн тонн.

Что касается зерна, возможное выпадение Украины из числа поставщиков будет, пожалуй, неприятным фактом для рынка, поскольку рынок любит стабильность. Однако Александр Корбут считает, что большая часть импортеров просчитывало подобный сценарий, и первым такой сценарий просчитали в Турции, там уже на прошлой неделе резко увеличили закупки российской пшеницы.

Напомним, что 29 октября российская сторона приняла решение приостановить участие в вывозе продукции из портов Украины после атаки Киева на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя. Пакетная зерновая сделка состояла из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле, рассказывал DK.RU. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.