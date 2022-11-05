Пожар в кафе в Костроме: минимум 13 погибших, три уголовных дела, двое задержанных

В кафе, по данным следствия, открыл огонь из охотничьей ракетницы 23-летний военнослужащий. Большая часть эвакуационных дверей была закрыта, в заведении началась давка.

Прокуратура потребовала завести третье уголовное дело о пожаре в Костроме, в котором погибли 13 человек. Несколько эвакуационных выходов в городском кафе «Полигон» были закрыты, что привело к драке. Ведомство заявило, что были выявлены факты бездействия должностных лиц, которые должны были организовывать проверку арендатора здания, возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК, до семи лет лишения свободы).

Ранее уже были заведены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, до четырех лет лишения свободы), и по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц, лишение свободы до 10 лет).

РБК, ссылаясь на телеграм-каналы Baza и Mash, пишет, что были заперты четыре из семи эвакуационных выходов, причем один из них уже после начала пожара выбил посетитель. Свидетели трагедии рассказали изданию, что в здании был всего один «нормальный выход»; по их словам, люди внутри били стекла, пытаясь выйти. Также в соцсетях сообщалось, что сотрудникам МЧС пришлось вскрывать двери кафе болгарками, а погибших в результате трагедии 15, еще четверо человек впали в кому.

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Пожар в кафе произошел в ночь на 5 октября. Власти сообщают, что открытое горение ликвидировали только к утру субботы. По данным МЧС, погибли 13 человек. В прокуратуре считают, что пожар начался из-за использования пиротехники. ГТРК «Кострома» передавала, что перед этим в кафе произошла массовая драка и один из присутствующих, предположительно, выстрелил из сигнальной ракетницы.

По делу о пожаре в кафе задержан 23-летний военнослужащий, уроженец Асбеста Станислав Ионкин. В Костроме он находится после госпитализации, ранее по контракту участвовал в СВО в Украине. По данным телеграм-каналов, Ионкин пришел в кафе отдыхать, но спустя некоторое время достал охотничью ракетницу и выстрелил несколько раз в потолок. Его задержали в 6 км от места пожара, позже он дал показания и признал свою вину.

Также задержана директор ООО «Империя» Наталья Беленогова, она организовывала работу кафе «Полигон», сейчас она проходит подозреваемой по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кафе «Полигон» принадлежит депутату Костромской областной думы от фракции «Единая Россия» Ихтияру Мирзоеву. Он уже заявил, что окажет помощь семьям погибших.

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