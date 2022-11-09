Казанцы и тюменцы будут много строить на Урале. Как изменится город, чем ответят местные?

Из хорошего: огромный логистический хаб, сданный спустя семь лет ЖК и возвращение трудовых мигрантов. Из очень хорошего — очередной неместный игрок (спойлер: казанцы) и большая дорожная стройка.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

В Екатеринбурге открылся новый транспортно-логистический центр

Иллюстрация: Телеграм-канал «Свердловский пул»

В Екатеринбурге открыли первую очередь транспортно-логистического центра «Уральский» — это федеральный проект, включающий в себя железнодорожную, терминальную и складскую инфраструктуру. «Уральский» должен стать крупным хабом, обеспечивающим обработку и распределение грузов.

Это воплощение мощной программы по развитию «сухого порта» в нашем регионе. Мы уже реализовали проект южного полукольца ЕКАД, планируем выйти уже в следующем году на реконструкцию северного полукольца — с заходом на ТЛЦ «Уральский». Это даст нам самые серьезные преимущества. Сегодня мы открываем только первую очередь, будет, уверен, и вторая, и третья очередь, — сказал свердловский губернатор Евгений Куйвашев (цитата по Телеграм-каналу «Свердловский пул»).

Площадь мультимодального транспортно-логистического центра составит более 130 га. Завершение проекта запланировано на 2024 г. Ожидается, что грузооборот ТЛЦ к 2030 г. достигнет 30 млн тонн. Объем инвестиций в ТЛЦ «Уральский» — более 12 млрд руб.

Напомним, решение о его строительстве приняли в июле 2020 г.: Евгений Куйвашев заключил соглашение с представителями РЖД и компании «Трансконтейнер», а также с замминистра транспорта России Алексеем Семеновым о создании этого комплекса.

Свердловчане активно берут ипотеку

Свердловская область входит в ТОП-10 регионов России по количеству выдач ипотечных кредитов. С января по сентябрь жители региона оформили 33,7 тыс. жилищных займов на сумму 97,2 млрд руб. Согласно результатам исследования ключевых тенденций рынка недвижимости Домклик, в сентябре 2022 г. по сравнению с августом количество сделок выросло на 16,6% (3302 штук). Наибольшая часть выданных кредитов приходится на вторичное жилье — 71,1%.

В то же время долги свердловчан по ипотеке также увеличиваются: на 1 октября сумма достигла 400 млрд руб. Темпы роста задолженностей относительно показателей 1 октября 2021 г. составили 13%, относительно начала 2022 г. — 11%, — сообщил начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.

Средняя сумма ипотечного кредита сегодня составляет 3–4 млн руб. Срок превышает 25 лет. Ранее глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков рассказал, как рынок жилья реагирует на ситуацию в 2022 г., и какие квартиры сегодня востребованы.

Пустырь у Исети разрешили застроить

Управление государственной охраны Свердловской области опубликовало результаты исследований участка земли в районе улиц Белинского и Фурманова, примыкающего к реке Исети. Эксперты не обнаружили там признаков объектов культурного наследия и разрешили компании «УГМК-Застройщик» проводить земляные, строительные и хозяйственные работы.

Согласно опубликованному администрацией Екатеринбурга плану, проект будет реализован в три этапа. Первый предполагает застройку участка со стороны улицы Большакова домами высотой от 17 до 24 этажей. Второй — со стороны улицы Белинского и набережной Исети (дома от 9 до 14 этажей). Третий — застройку участка на пересечении улиц Белинского и Фурманова (здания от 3 до 25 этажей).

Крупный уральский девелопер вложился в производство воды

Девелопер «Атомстройкомплекс» создал производство фирменной воды на базе скважины, которую изначально пробурили для технических нужд завода «Известь – Сысерть» (входит в НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»). После экспертизы, которая подтвердила качество воды, руководство крупнейшего строительного холдинга Урала приняло решение наладить выпуск бутилированной воды для нужд собственных предприятий.

В «АТОМе» сообщили: производство питьевой воды расположено в Сысертском районе Свердловской области. Воду «Рифейская» разливают в бутыли различной емкости, от самой небольшой до 19 литров, также поставляют в стеклянной таре.

Анализ состава воды наши технологи делают ежедневно. Кроме того, мы сотрудничаем с Центром гигиены и эпидемиологии Свердловской области. Наша питьевая вода проходит два этапа механической фильтрации и ультрафиолетовое облучение. По составу она соответствует природной, — комментирует технолог производства воды «Рифейская» Людмила Усенко.

Добавим, что с 1 ноября в России вступают в силу новые правила, согласно которым информация о бутилированной воде будет вноситься в систему «Честный знак». В Минпромторге заявили, что о новых правилах было известно полтора года назад, так что оптовое и розничное звенья преимущественно уже передают данные в систему маркировки.

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Екатеринбургский застройщик продал землю казанцам

Казанский девелопер «Джи-групп» (G-Group) купил у компании Prinzip земельный участок площадью 4 га в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, недалеко от берега Исети, и площадку в 5 га в центре города. Сумма сделки — около 2,8 млрд руб. Как сообщает «Ъ», «Джи-групп» собирается построить на этих участках 270 тыс. кв. м жилья, разрешения на возведение первых домов уже получены. Сделка с Prinzip приблизит «Джи-групп» к достижению главной цели — «войти в десятку крупнейших застройщиков России».

Отметим, что «Джи-групп» была основана в 1996 г. Основные бренды холдинга — «Унистрой» (жилая недвижимость) и UD Group (коммерческая недвижимость). Компания реализует проекты в Казани, Санкт-Петербурге, Тольятти и Уфе. В начале октября «Джи-групп» договорилась о покупке активов шведской Bonava в Санкт-Петербурге.

Ранее DK.RU сообщил, что тюменская компания «Страна Девелопмент» построит в Екатеринбурге «локальный микрорайон» на 310 тыс. кв. м. Этот проект будет для ГК флагманским. Общая площадь осваиваемой территории составит 10,1 га.

Тюменцы построят на Урале четырехполосную трассу

ФКУ «Уралаправтодор» заключило контракт на строительство обходов Богдановича и Белоярского на участке км 35 –км 104 автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург–Тюмень в Свердловской области. Зарегистрированная в Тюмени компания проведет работы на 72 км трассы Р-351, включая реконструкцию существующей дороги на 46-километровом участке и новое строительство обходного маршрута протяженностью 26 км.

Сообщается, что на объекте появится шесть транспортных развязок, 11 разворотных петель, 26 мостовых сооружений, в том числе пять надземных пешеходных переходов. Четырехполосная трасса с разделенными транспортными потоками в объезд населенных пунктов, в которых сейчас из-за транзитных машин скапливаются серьезные пробки, будет сдана к 2025 г.

Напомним, автодорога Екатеринбург – Тюмень в будущем должна стать продолжением федеральной трассы Казань – Екатеринбург. Эту трассу строят с 2020 г., первые ее участки должны были открыться уже в этом году. В новую федеральную трассу включат участки федеральной автодороги Пермь – Екатеринбург, и автодорогу Пермь – Уфа, которую планируется передать в федеральную собственность. Протяженность отрезка в Свердловской области должна составить 43 км. Часть трассы Дюртюли – Ачит «Автодор» оценивал в 260,6 млрд руб.

Известный уральский застройщик поставил новый арт-объект в Екатеринбурге

В парке 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге установлен новый объект третьего сезона паблик-арт программы фестиваля «ЧО». Автором произведения стал художник-аноним Красил Макар. Это вымышленный мастер, который по легенде родился более 130 лет назад в селе Нижняя Синячиха и запомнился самобытной росписью на крестьянских избах.

Искусствоведы называют роспись Красил Макара Урало-Сибирской, весьма распространенной когда-то в наших краях. Наша цель — популяризация самобытных художников и талантов края, вовлечение горожан к взаимодействию с арт-объектами, расширение знаний об Урале, — комментирует креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.

Напомним, фестиваль «ЧО» проходит при инициативе компании «Атомстройкомплекс» третий год. В 2021 и 2022 гг. этот социокультурный проект стал обладателем грантов Президентского фонда культурных инициатив. Кроме того, в этом году «ЧО» победил на премии WOW Awards, ежегодно определяющей топовые коммуникационные проекты, а в прошлом — получил главную награду премии «Серебряный Лучник-Урал».

На Урал возвращаются трудовые мигранты

В Свердловской области фиксируют значительный рост числа прибывающих на заработки иностранных граждан. В 2021 г. они оформили 55,2 тыс. трудовых патентов — это в два раза больше, чем за весь 2020 г. В этом году прирост продолжается: в январе-августе 2022 г. мигранты оформили 40 тыс. трудовых патентов — это на четверть больше, чем в январе-августе 2021 г.

О динамике свидетельствуют данные управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Рост числа выданных патентов обусловлен смягчением ограничительных мер по въезду иностранных граждан, а также возобновлением авиасообщения с родом стран (в том числе стран ближнего зарубежья), позволяющего иностранным работникам самостоятельно въезжать на территорию Свердловской области, — сказано в документе ведомства.

По данным МВД, в прошлом году основными сферами применения труда мигрантов стали: строительство, обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, транспортировка и хранение. Они устраивались на работу арматурщиками, водителями автомобилей, грузчиками, каменщиками, плотниками, штукатурами, поварами. Большинство иностранцев, оформляющие патенты в Свердловской области — граждане Республик Таджикистан и Узбекистан. Средний срок использования иностранным работником патента для трудовой деятельности составляет 9 мес.

Как ранее писал DK.RU, из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса в 2020 г., российский рынок труда лишился до полутора миллионов работников. Особенно значительно пострадала строительная отрасль, где традиционно задействовано много мигрантов. В Свердловской области, по подсчетам специалистов СРО Уральское объединение строителей, дефицит рабочих оценивался в 40-50%.

Семь лет спустя: в Екатеринбурге сдали ЖК «Да Винчи»

В конце октября в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию долгострой ЖК «Да Винчи». Это последний проблемный объект, оказавшийся в ведении регионального Фонда развития территорий. Застройщик («СМУ-3») обещал сдать ЖК в 2018 г. Когда дом был готов на 90%, стройка встала. В 2020 г. его включили в список проблемных и взяли на контроль.

Достраивала многострадальный жилой комплекс «СК Интег» (входит в топ компаний-подрядчиков Свердловской области). 19 августа она получила разрешение на строительство, и 31 октября сдала объект в эксплуатацию. Общая жилая площадь 18-этажного здания составляет 5,2 тыс. кв. м. В нем 61 квартира. В числе пострадавших дольщиков 50 человек, в том числе бывший заместитель мэра Екатеринбурга Алексей Бирюлин. Теперь в Едином реестре проблемных объектов осталось девять долгостроев из Свердловской области.

Напомним, что в марте 2021 г. директора строительной компании «СМУ-3» Илью Полищука признали банкротом. Он задолжал кредиторам около 7 млн руб.

Федералам понравилась идея делиться парковками: флагманский проект уральцев получил награду Комплекс жилых апартаментов «Свобода Residence» занял верхнюю строчку в номинации «Инновации в работе управляющих компаний» на конкурсе GOOD INNOVATIONS 2022. Внимание независимых экспертов привлекла программа по работе с парковками по системе шеринга. Собственники могут добавлять в приложение свои машино-места, а любой желающий получает возможность их арендовать — с почасовой оплатой. Такая мера призвана снизить загруженность уличного пространства и экономить время при поиске места для автомобиля в центре Екатеринбурга. Мы благодарны жюри конкурса за высокую оценку нашего решения по эффективному использованию парковок. Считаем, что у использования системы шеринга неплохие перспективы — это не только возможность сделать паркование цивилизованнее и доступнее, но и шанс собственникам места в паркинге быстро и просто окупить эту свою инвестицию. В целом, рынок паркингов должен стать привлекательным для инвесторов, — комментирует заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова. Напомним, «Свобода Residence» — многофункциональный комплекс в центре Екатеринбурга, который весной 2022 г. одним из первых в России получил официальный статус «Умного дома». Флагман «АТОМа» — неоднократный победитель статусных профессиональных конкурсов, в том числе, федеральной премии Urban Awards.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»