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Россия хочет снять санкции с Россельхозбанка в обмен на зерно

Россия хочет снять санкции с Россельхозбанка в обмен на зерно
Иллюстрация: rshb.ru

Если европейские страны согласятся с предложением Москвы, Россельхозбанк станет основным звеном в проведении сделок по продаже российского зерна и будет исключен из санкционных списков.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Российская сторона настаивает на том, чтобы западные банки перестали блокировать платежи через Россельхозбанк в обмен на продолжение участвовать в зерновой сделке. Если европейские страны согласятся с предложением Москвы, то банк станет основным звеном в проведении сделок по продаже российского зерна, удобрений и другого продовольствия. При этом продовольствие из РФ не внесено в санкционные списки, но и «дочки» российских банков в Швейцарии заморожены. 

Банковская сфера стала одним из тех секторов экономики, который пострадал ощутимее всего из-за санкций. Банки потеряли 80% своих активов и 10% капитала, более полутриллиона депозитов коммерческих банков также оказались недоступными из-за санкций и отказа западных контрагентов обслуживать российские компании, сообщалось в докладе Минфина. 

Напомним, 29 октября российская сторона приняла решение приостановить участие в зерновой сделке, которая заключается в вывозе продукции из портов Украины после атаки Киева на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя. Пакетная зерновая сделка состояла из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле, рассказывал DK.RU. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.

После этого Песков назвал беспрепятственный вывоз удобрений одним из условий возврата России к зерновой сделке. Цены на пшеницу резко упали после заявления Минобороны России о возвращении к зерновой сделке до 19 ноября.

 

Автор: Андрей Широков
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