Россия хочет снять санкции с Россельхозбанка в обмен на зерно

Если европейские страны согласятся с предложением Москвы, Россельхозбанк станет основным звеном в проведении сделок по продаже российского зерна и будет исключен из санкционных списков.

Российская сторона настаивает на том, чтобы западные банки перестали блокировать платежи через Россельхозбанк в обмен на продолжение участвовать в зерновой сделке. Если европейские страны согласятся с предложением Москвы, то банк станет основным звеном в проведении сделок по продаже российского зерна, удобрений и другого продовольствия. При этом продовольствие из РФ не внесено в санкционные списки, но и «дочки» российских банков в Швейцарии заморожены.

Банковская сфера стала одним из тех секторов экономики, который пострадал ощутимее всего из-за санкций. Банки потеряли 80% своих активов и 10% капитала, более полутриллиона депозитов коммерческих банков также оказались недоступными из-за санкций и отказа западных контрагентов обслуживать российские компании, сообщалось в докладе Минфина.