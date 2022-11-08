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«Тинькофф» отказался от планов менять название

«Тинькофф» отказался от планов менять название
Иллюстрация: 9111.ru

Ребрендинг — это финансовые потери миллиардов рублей, вложенных в создание, а название менять нельзя ни в коем случае — иначе всю прежнюю репутацию банка и народную любовь придется зачеркнуть.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Риторика банка «Тинькофф» по поводу смены названия в последние месяцы смягчилась, сообщают Ведомости. Ранее группа заявляла о проведении до конца года ребрендинга и отказе от прежнего названия, поскольку создатель банка Олег Тиньков активно выступает с антироссийской риторикой. Однако источник издания отмечает, что на данный момент банку это не нужно:

С юридической точки зрения таких обязательств и близко нет. Бренд «Тинькофф» — сильный сам по себе и давно утратил зависимость от фамилии основателя. Название менять нельзя ни в коем случае — иначе всю прежнюю репутацию банка и народную любовь придется зачеркнуть. Кроме того, ребрендинг — это финансовые потери миллиардов рублей, вложенных в создание определенного уровня знания и лояльности, — подтверждает управляющий партнер Depot Алексей Андреев.

Ранее сообщалось, что основатель банка Олег Тиньков начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф», рассказывал DK.RU. На это представитель «Тинькофф» ответил, что все права на бренд в необходимых категориях принадлежат банку. Тиньков покинул пост главы совета директоров «Тинькофф банка» и передал свои акции в семейный траст весной 2020 года. В 2021 году он сообщил, что больше не планирует заниматься бизнесом. В апреле «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке пакета 35% принадлежащих семье Тинькова акций TCS Group, контролирующей «Тинькофф Банк». 

Автор: Андрей Широков
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