Прощай, «Ласковый май». Погиб последний коллега Юры Шатунова

Кончина Сергея Кузнецова, основателя группы и автора главных хитов «Белые розы» и «Седая ночь», стала уже 16-й трагедией в череде смертей участников «Ласкового мая».

На 59-м году жизни скончался Сергей Кузнецов, основатель коллектива «Ласковый май», и автор его главных хитов «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Его кончина стала уже 16-й трагедией в череде смертей участников «Ласкового мая». Большинство музыкантов ушли молодыми, не дожив до 50-ти, а кто-то и до 30 лет, что породило легенду о проклятии группы. Ранее, в мае 2022 г., не стало главной звезды группы Юры Шатунова.

Еще два дня назад Кузнецов устраивал в Оренбурге вечер памяти Шатунова и чувствовал себя нормально. А в понедельник, 7 ноября, около 16:00 по московскому времени скончался у себя дома от сердечного приступа.

В последние годы Кузнецов жил в нищете и забвении, ютился в родном Оренбурге в маленькой «двушке» со старенькой мамой и гражданской женой, выживал на пенсию по инвалидности в 8000 руб. Единственным, кто до последних дней заботился о музыканте, был Юрий Шатунов.

Руководитель музыкального кружка в оренбургской школе-интернате, в 1986 году сколотивший из воспитанников самый популярный бойз-бэнд Союза, много лет назад вынужден был покинуть группу из-за распрей с продюсером Андреем Разиным. После этого Кузнецов еще несколько раз пытался повторить успех «Ласкового мая»: создавал и распускал группы «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Ангел и Кот», но до былой славы «маевцев» им всем было далеко. Кроме того, из-за махинаций бывших коллег Сергей Кузнецов лишился огромных отчислений за хиты «Ласкового мая», получив за них лишь мизерное авторское вознаграждение — около 2 тыс. руб. в месяц. Так композитор начал пить, из-за чего в 2016 г. ему поставили диагноз — цирроз печени.

Большинство музыкантов группы «Ласковый май» ушли, не дожив до 50-ти. Первым в 1993 г. скончался 20-летний барабанщик Игорь Игошин. Он разбился при падении из окна. В 1996 г. ушел из жизни 22-летний солист Юрий Барабаш: погиб в ДТП. Причем, в компании пьяных друзей, угодивших в аварию, он стал единственным погибшим. Одной из самых загадочных до сих пор считается смерть 38-летнего клавишника Алексея Бурды. Жарким июньским днем 2012 г. его ждали на премии МУЗ-ТВ, однако музыкант там не появился, а его тело обнаружили на Перловском кладбище в Москве.

Звездный адвокат Андрей Алешкин уверен, что уход Сергея Кузнецова непременно положит начало новым разбирательствам за авторские права. Главный вопрос сейчас заключается в том, успел ли автор хитов передать права на песни семье Юрия Шатунова. Если права не были оформлены, скорее всего, предстоят новые судебные баталии со стороны продюсера Андрея Разина. Возможно, у Кузнецова также остались наследники, которые теперь могут претендовать на эти права.