Законопроект о едином операторе рекламы не прошел второе чтение в Госдуме

Резонансный законопроект, против которого с момента принятия его в первом чтении выступили и игроки рынка, и ФАС, и Минцифры, отклонен депутатами всех фракций.

9 декабря Госдума отклонила принятый в первом чтении законопроект о едином операторе рекламы. Ко второму чтению его готовили с июля, против идеи о едином операторе цифровых рекламных конструкций выступали ФАС, Минцифры и игроки рынка. В итоге против проекта сегодня проголосовали депутаты всех фракций.

Данный вопрос вчера мы обсуждали достаточно подробно на совете Государственной думы. По мнению всех фракций, законопроект должен быть отклонен, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в июле, его приняли в первом чтении и передали на рассмотрение совета Думы, после чего срок предоставления поправок менялся несколько раз, подготовка ко второму чтению затянулась. По данным источника «Ведомостей», документ в итоге велели «вынести быстрее на второе чтение, чтобы отклонить».

Проект предлагал создание в стране единого оператора цифровой наружной рекламы, рекламных конструкций и электронных объявлений частных лиц. Автор инициативы, Артем Кирьянов из «Единой России», заявлял, что это позволило бы нивелировать последствия введенных против России санкций, защитить национальные интересы страны и избежать распространения фейков на фоне угрозы кибератак и хулиганства. Наружную рекламу Кирьянов считает «наиболее уязвимым сектором в информационной сфере».

Законопроектом предполагалось, что все остальные сервисы, публикующие в интернете частные объявления, прекратят свою деятельность после выбора оператора, вернув пользователям средства за услуги, которые не успели оказать.

В августе ФАС подготовила поправки в законопроект, от понятия «единый оператор цифровых конструкций» было предложено отказаться полностью, также ведомство заявило, что из-под регулирования нужно вывести классифайды, социальные сети и другие интернер-сервисы, распространяющие рекламу.

РБК пишет, что также идею критиковали Минцифры, департамент СМИ и рекламы правительства Москвы и правительство Санкт-Петербурга. Резолюцию против законопроекта Кирьянова подписали девять членов Ассоциации владельцев билбордов.

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