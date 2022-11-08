Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 09.11
60,97
60,82
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Законопроект о едином операторе рекламы не прошел второе чтение в Госдуме

Законопроект о едином операторе рекламы не прошел второе чтение в Госдуме
Иллюстрация: РБК

Резонансный законопроект, против которого с момента принятия его в первом чтении выступили и игроки рынка, и ФАС, и Минцифры, отклонен депутатами всех фракций.

#ЗАКОНЫ#НОВОСТИ

9 декабря Госдума отклонила принятый в первом чтении законопроект о едином операторе рекламы. Ко второму чтению его готовили с июля, против идеи о едином операторе цифровых рекламных конструкций выступали ФАС, Минцифры и игроки рынка. В итоге против проекта сегодня проголосовали депутаты всех фракций.

Данный вопрос вчера мы обсуждали достаточно подробно на совете Государственной думы. По мнению всех фракций, законопроект должен быть отклонен, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в июле, его приняли в первом чтении и передали на рассмотрение совета Думы, после чего срок предоставления поправок менялся несколько раз, подготовка ко второму чтению затянулась. По данным источника «Ведомостей», документ в итоге велели «вынести быстрее на второе чтение, чтобы отклонить».

Проект предлагал создание в стране единого оператора цифровой наружной рекламы, рекламных конструкций и электронных объявлений частных лиц. Автор инициативы, Артем Кирьянов из «Единой России», заявлял, что это позволило бы нивелировать последствия введенных против России санкций, защитить национальные интересы страны и избежать распространения фейков на фоне угрозы кибератак и хулиганства. Наружную рекламу Кирьянов считает «наиболее уязвимым сектором в информационной сфере».

Законопроектом предполагалось, что все остальные сервисы, публикующие в интернете частные объявления, прекратят свою деятельность после выбора оператора, вернув пользователям средства за услуги, которые не успели оказать.

В августе ФАС подготовила поправки в законопроект, от понятия «единый оператор цифровых конструкций» было предложено отказаться полностью, также ведомство заявило, что из-под регулирования нужно вывести классифайды, социальные сети и другие интернер-сервисы, распространяющие рекламу.

РБК пишет, что также идею критиковали Минцифры, департамент СМИ и рекламы правительства Москвы и правительство Санкт-Петербурга. Резолюцию против законопроекта Кирьянова подписали девять членов Ассоциации владельцев билбордов.

Ранее на DK.RU: «Авито» о поправках к закону «О рекламе»: это разрушит интернет-отрасль страны в одночасье

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ледовый городок в Екатеринбурге в этом году будет самым дорогим за 12 летЛедовый городок в Екатеринбурге в этом году будет самым дорогим за 12 лет
  • На Широкой Речке построят дом престарелых с прудом и закрытой прогулочной зонойНа Широкой Речке построят дом престарелых с прудом и закрытой прогулочной зоной
  • Авторынок России рухнул в октябре на 63%Авторынок России рухнул в октябре на 63%
  • Прощай, «Ласковый май». Погиб последний коллега Юры ШатуноваПрощай, «Ласковый май». Погиб последний коллега Юры Шатунова
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.