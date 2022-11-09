«Приступайте к отводу войск»: Шойгу приказал отступать из Херсона за Днепр

Шойгу приказал отвести находящиеся в окружении российские войска из Херсона на левый берег Днепра. В этот же день в Херсоне погиб заместитель главы области Кирилл Стремоусов.

Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра. «Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — приказал Шойгу командующему группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генералу Суровикину. Решение по отводу войск из Херсона поступило после того, как Суровикин указал на то, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска могут оказаться в изоляции:

Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. <…> В случае если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение пуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, [что] приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр.

«Согласен с вашими выводами и предложениями», — ответил Шойгу. Министр добавил, что главной задачей командования видит сохранение жизней военнослужащих, а также заботу о мирном населении. Он также отметил, что маневр отвода войск и организации обороны по рубежу реки Днепр будет выполнен в ближайшие сроки.

«Мы сохраним самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции», — резюмировал Суровикин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram канале написал, что «полностью согласен с мнением господина Пригожина о решении Суровикина» отвести российские войска за Днепр в районе Херсона. «Евгений Викторович очень точно заметил, что Суровикин спас тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении».

Во второй половине дня 9 ноября также стало известно о смерти заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова. Стремоусов погиб в городе Геническ Херсонской области в результате ДТП с участием его бронированного автомобиля Lexus:

Виновником ДТП предположительно стал водитель грузовика, который подрезал или совершил другой опасный маневр. Вероятнее всего, водитель бронированного Lexus не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком на развязке, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования.

Город Геническ расположен на левом берегу Днепра и сегодня находится под контролем российской армии. После того, как в середине октября была объявлена эвакуация жителей Херсонской области и самого города Херсона с правого берега Днепра на левый, сюда перебралась вся военно-гражданская администрация и Геническ превратился в неформальную столицу региона.

Кирилл Стремоусов стал широко известен с началом СВО на Украине. Он уроженец Горловки Донецкой области, закончил Тернопольский экономический университет. В 2009 году переехал в Херсон. Занимался общественной работой, пытался пробиться во власть, участвовал в выборах депутатов и баллотировался на пост городского головы. После того как в мае этого года военно-гражданскую администрацию Херсонской области возглавил Владимир Сальдо, Стремоусов стал его замом и основным спикером в российских СМИ по проблемам в регионе. 8 ноября он сообщил о завершении массовой эвакуации жителей правобережной части Херсонской области и что «в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий».