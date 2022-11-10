Путин не поехал: российскую делегацию саммита G20 возглавил Сергей Лавров

Тем не менее, главы России и Украины встретятся на Бали в рамках ежегодной встречи G20 15–16 ноября исключительно в онлайн-формате. Президента России будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

Глава МИДа Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите G20, который пройдет на Бали 15–16 ноября. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее о том, что глава российского МИДа будет представлять Россию на G20 вместо президента Владимира Путина, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Позже в Индонезии подтвердили, что Путин не поедет на саммит, однако выступит на одной из встреч в онлайн-формате.

«Причины, по которым Путин не едет на саммит Большой двадцатки, серьезны», — пишут Известия со ссылкой на отечественного политолога Сергея Маркова. Марков, в частности, отметил, что существует «большая возможность покушения на Путина со стороны спецслужб США, Британии и Украины».

В онлайн-формате будет участвовать и украинский лидер Владимир Зеленский, сообщил его офис. Он получил приглашение на саммит от президента Индонезии Джоко Видодо, хотя Украина не входит в «Группу двадцати». Министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана рассказал, что Зеленский будет занят внутренними делами Украины. Лавров, говоря о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского во встрече лидеров G20, заявлял, что тот «рад вписаться в любой формат»:

Россию не интересует, будет ли Зеленский ходить где-то сбоку в Индонезии. Сейчас без Зеленского нигде не обходится. «Они» такие навязчивые и назойливые. Видимо, в промежутках между получением команды из Вашингтона у него остается свободное время.

Предполагается, что Россия на саммите G20 озвучит предложения по наращиванию газового сотрудничества с Турцией и поставкам крупных партий зерна и удобрений, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, Россия подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольствия и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах.

Большая двадцатка — неформальный клуб, объединяющий крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. На прошлой неделе Видодо говорил, что визит на саммит подтвердили по меньшей мере 17 лидеров. В их числе американский президент Джо Байден. В октябре он указывал, что не видит смысла во встрече с Путиным на саммите. О результатах прошлой встречи большой двадцатки можно прочитать на DK.RU