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Уже два уральских завода пытаются вернуть мобилизованных с «бронью»

Уже два уральских завода пытаются вернуть мобилизованных с «бронью»
Иллюстрация: uralasbest.ru

Отозвать с военной службы уникальных специалистов пытаются Ураласбест и ВСМПО-Ависма. Уже направлены запросы на имя начальника генштаба вооруженных сил РФ.

#МОБИЛИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

Промышленники Свердловской области пытаются вернуть на предприятия «забронированных специалистов», которых призвали на военную службу во время частичной мобилизации. Как сообщил в своем телеграмм-канале депутат Госдумы Максим Иванов, за последние дни ему поступило уже второе обращение от предприятий с просьбой оказать содействие.

В начале месяца стало известно о том, что по ошибке были мобилизованы 27 сотрудников ВСМПО-Ависма, чье присутствие на рабочем месте необходимо для бесперебойной работы предприятия. Вчера оказалось, что аналогичная ситуация произошла с работниками Ураласбеста — был призван 31 сотрудник, имевший «бронь». Оба предприятия участвуют в выполнении гособоронзаказа. Депутат направил запрос на имя начальника генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова с просьбой принять срочные меры для отзыва сотрудников с военной службы.

Мобилизация, напомним, проходила в России с 21 сентября по 28 октября. За это время для участия в специальной военной операции было призвано более 300 тыс. человек. В Свердловской области планировали призвать 9,7 тыс. запасников.

Ранее DK.RU писал, что бронь от частичной мобилизации для сотрудников в Екатеринбурге выбивают более 500 компаний. Как заявил глава города Алексей Орлов, соответствующий список предоставлен губернатору для дальнейшей отправки в Минобороны. Со списками также ознакомились в призывных комиссиях.

Автор: Елизавета Порошина
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