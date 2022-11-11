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Кирилл Шлаен открыл первый в Екатеринбурге ресторан панкавказской кухни

Кирилл Шлаен открыл первый в Екатеринбурге ресторан панкавказской кухни
Иллюстрация: Предоставлено рестораном «Шави Ломи»

В меню — блюда грузинской, армянской и азербайджанской кухни. Сыры и молочные продукты ресторан получает от местных фермеров, баранину из Дагестана, специи из Грузии и Армении, помидоры из Баку.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

На третьем этаже ТЦ «Европа» открылся новый ресторан Кирилла Шлаена «Шави Ломи». Это первый в Екатеринбурге ресторан панкавказской кухни. В меню представлены блюда грузинской, армянской и азербайджанской кухни, в том числе — ассорти мезе, кутабы, хачапури, шашлыки. Шеф-поваром ресторана стал Михаил Аракелов. Детство он провел в Армении, а в Екатеринбурге получил образование и профессиональный опыт.

Как уточнили представители ресторана «Шави Ломи», для приготовления блюд используется баранина из Дагестана, а также свежие сыры и молочные продукты, которые закупаются у местных фермеров. Специи в заведение поставляют из Грузии и Армении, помидоры — из Баку.

В баре представлена коллекция армянских коньяков, фруктовых дистиллятов и чачи, домашние лимонады и настойки. Также можно заказать вина, привезенные из небольших хозяйств Грузии и Армении и кофе на песке, который готовится по семейному рецепту шеф-повара.

Ранее DK.RU писал, что в ресторане «Большой грузинский» открылись семейные залы «Птички». Там доступно собственное меню с классическими блюдами домашней кухни и специальное детское предложение.

Также Кирилл Шлаен рассказывал DK.RU, о том, как открытие ресторана в здании Симановской мельницы вернуло это место городу и горожанам.

Автор: Елизавета Порошина
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