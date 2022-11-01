В ресторане «Большой грузинский» открылись семейные залы «Птички»

«Птички» задумывались как самостоятельный семейный ресторан, но в итоге проект реализовали в формате «два в одном». Новые залы расположены в правой части Симановской мельницы.

У залов «Птички» есть вход с набережной, но гостей сюда будут провожать и из «Большого грузинского».

Эти залы были готовы к открытию, когда мы запускали «Большой грузинский». Но когда мы увидели его популярность и не смогли закрыть летнюю веранду в ноябре из-за количества гостей, то решили, что новый проект здесь не нужен, — объяснил ресторатор Кирилл Шлаен (цитата по e1.ru).

«Птички» имеют собственное меню с классическими блюдами домашней кухни и специальное детское предложение, меню «Большого грузинского» здесь также доступно.

В меню шеф-повара Ивана Орлова – традиционные для Екатеринбурга обеденные, повседневные и праздничные блюда для всей семьи. Русские салаты и горячие блюда, домашние супы по сезону, пирожки, компоты, морсы и всеми любимые классические десерты с ароматным чаем.

В интерьерах семейных залов повсюду встречаются изображения птиц. Живых птиц в клетках в заведении нет.

Официальное открытие новых залов состоится 1 ноября. В ресторане пройдет благотворительный вечер. Собранные деньги перечислят в фонд «Старшие Братья Старшие Сестры», помогающий детям из неблагополучного окружения. Чтобы попасть на ужин, надо приобрести билет.

Напомним, ресторан «Большой грузинский» открылся в Екатеринбурге в октябре 2021 г, инвестором выступила компания «УГМК-Застройщик». В апреле 2022 г. он получил «Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса 2022», став лауреатом специальной номинации «Лучший ресторан с историей».

В октябре «Большой грузинский» вошел в топ премии WHERETOEAT URAL 2022, а также стал лучшим рестораном Урала в номинации «Выбор СМИ» и вошел в десятку лучших заведений Урала.

Ранее Кирилл Шлаен рассказывал DK.RU, о том, как открытие ресторана в здании Симановской мельницы вернуло это место городу и горожанам.

Источник фото в тексте: ресторан «Большой грузинский».