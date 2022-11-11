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В «Гринвиче» строят магазин для проекта российских дизайнеров

В «Гринвиче» строят магазин для проекта российских дизайнеров
Иллюстрация: DK.RU

На фоне ухода с рынка международных брендов некоторые российские сети решили расширяться. Вместе с тем, марки из Турции, Китая и Индии пока не стремятся в местные ТЦ.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

В феврале-марте 2023 г. в «Гринвиче» откроют магазин, который строят специально для проекта российских дизайнеров. Его площадь составит 4 тыс. кв. м.

Об этом Justmedia.ru рассказал гендиректор ТЦ Дмитрий Сарапульцев. Он не сообщил, какие марки будут представлены в новом магазине, но отметил, что на фоне ухода международных брендов некоторые российские сети решили расширяться. Например, о желании увеличить площади в ТЦ в три раза до 2,5 тыс. кв.м. заявили владельцы магазина Кari.

За последнее время открылось несколько новых магазинов отечественных производителей. В их числе — бренд обуви и верхней одежды Sbalo, питерский бренд одежды You.

При этом, по словам Дмитрия Сарапульцева, открытия новых магазинов производителей из Турции, Китая и Индии в «Гринвиче» в ближайшее время ждать не стоит.  

Мы вели с ними переговоры, но они либо не готовы, либо хотят зайти к нам на не выгодных и заведомо убыточных для арендодателя условиях. Получается так, что не они тебе будут платить, а ты им доплачивать, — пояснил журналистам Дмитрий Сарапульцев.

Напомним, посещаемость торговых центров Екатеринбурга летом снизилась на 14-17%. О тенденции рассказали в компании Focus Technologies и региональном представительстве Российского совета торговых центров. Ее связывают с рынком зарубежных брендов и «режимом экономии».

Ранее DK.RU писал, что на площадях, освободившихся после ухода иностранных компаний в «Гринвиче» могут открыть коворкинг.

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Автор: Елизавета Порошина
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