Уголовный срок может ждать в России держателей акций Meta

«Нам сперва нужно решить шаг номер один — будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями»: Банк России допустил уголовные риски для держателей акций Meta Platforms после 11 ноября.

Еще в начале 2022 года акции Meta торговались на Мосбирже и СПБ Бирже однако в октябре компания попала в реестр террористов и экстремистов. Теперь Банк России допускает уголовные риски для держателей акций, сообщил журналистам первый зампред регулятора Владимир Чистюхин в кулуарах форума Finopolis-2022:

Мне представляется, что уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сперва нужно решить шаг номер один — будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то да, наверное, будут какие-то ограничения. Сам регулятор не уполномочен определять такой статус компании.

«Правильно делает», — сказал он, комментируя тот факт, что СПБ Биржа выводит бумаги Meta из оборота. Например, часть иностранных государств ограничивает расчеты с российскими компаниями по решению комплаенса «на всякий случай», провел аналогию первый зампред. Раннее в пресс-службе ЦБ «РБК Инвестициям» напомнили о том, что бумаги все еще могут быть проданы на СПБ Бирже, в том числе с использованием технологии исполнения заявок на оригинальном рынке.

В марте Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал соцсети Facebook и Instagram — экстремистскими и запретил их деятельность в России. В середине октября Росфинмониторинг внес Meta Platforms в реестр террористов и экстремистов. В результате Мосбиржа исключила акции Meta из списка инструментов, допущенных к торгам. Впоследствии СПБ Биржа также сообщила, что полностью свернет операции с бумагами Meta к 14 ноября, при этом для частных инвесторов последним днем торгов акциями компании стал сегодняшний день, 11 ноября.

В октябре совет блогеров при Совете Федерации направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки запрещенных соцсетей, рассказывал DK.RU. По словам блогеров, благодаря блокировкам Россия проигрывает информационную войну. Но о разблокировке Instagram и Facebook (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) не может идти речи, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.