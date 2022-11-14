Ресторатор Евгений Урюпин вышел из знакового проекта

В соцсетях он сообщил, что его команда завершает сотрудничество с рестораном азиатской кухни Dong Po. Сам Евгений Урюпин намерен сосредоточиться на развитии нового заведения.

Екатеринбургский ресторатор Евгений Урюпин покидает один из своих заметных гастропроектов. На своей странице в соцсети он сообщил, что его команда прекращает сотрудничество с рестораном азиатской кухни Dong Po, который находится в здании администрации Екатеринбурга.

Процесс выхода из проекта еще не до конца завершен, но уже пора сообщить, что я и наша команда больше не имеем отношения к Dong Po. Последние наши люди во вторник завершают сотрудничество с проектом и то, что там будет происходить дальше, уже не будет иметь отношения к нашему имени. Хочется сказать, что это был для нас знаковый проект и очень важный этап в жизни, — отметил Евгений Урюпин.

В ближайшее время ресторатор решил переключиться на новый ресторан-бистро итальянской кухни Leo, который в конце октября открылся в Пионерском микрорайоне.

Сейчас мы открыли итальянский Leo, а впереди предстоит большая работа над несколькими проектами, — отметил Евгений Урюпин.

Как уже писал DK.RU, новое заведение ресторатора будет делать ставку на итальянскую кухню: неаполитанские пиццы, карбонару, брускетты. К Новому году там должны обустроить детскую комнату, которая, по словам организаторов, не имеет аналогов в городе. Также в «Лео» еженедельно будут проводить мастер-классы и детские программы.

Ранее DK.RU писал, что на месте La Guera в центре Екатеринбурга откроется гриль-бар #науглях. Точная дата открытия пока не озвучивается, но вывеска на фасаде здания уже появилась. Кроме того, в конце лета стало известно о планах COFFEE LIKE «поглотить» екатеринбургские кофейни. Сеть точек «кофе с собой» вела переговоры с кофейными сетями Екатеринбурга о поглощении, наибольший интерес для нее представляют компании, у которых более двух торговых точек.