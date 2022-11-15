Песков: де-факто и де-юре Киев не стремится вести переговоры, СВО будет продолжена

«Никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает». Глава МИДа и пресс-секретарь президента России прокомментировали выступление главы Украины на G20 Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но Киев выдвигает нереалистичные и неадекватные условия. Ранее глава Украины Владимир Зеленский, выступая на G20, заявил, что перемирие по типу Минских соглашений невозможно, Украине нужны гарантии безопасности: Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска за пределы границ 1991 г. и выплатить компенсацию.

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Также Зеленский призвал установить «потолок цен» на покупку российских энергоресурсов, подготовить послевоенные договоренности о безопасности под названием «Kyiv security compact» (Киевский договор о безопасности) и провести обмен по формуле «всех на всех».

Глава МИД РФ в ответ на это заявил на саммите:

Из выступления Зеленского на G20 следует вывод, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает. Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского. РФ не отказывается от переговоров с Украиной, при этом требования Киева неадекватны.

Также Лавров назвал слухами сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине. На G20 он провел короткие встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, на которых заявил, что Украина срывает переговорный процесс с Россией.

Страны третьего мира призывают к мирному урегулированию, скорейшему достижению договоренностей. Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс Украина, которая, в том числе законодательно, запретила вести переговоры с Российской Федерацией... Поэтому вопрос этот не к нам, как я и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и канцлером Шольцем, — добавил министр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня, что де-факто и де-юре Киев не может и не стремится вести переговоры. Он подчеркнул, что российская сторона будет и дальше проводить спецоперацию на украинской территории, передает РИА Новости.

Также Песков заявил, что решений о том, чтобы перестать считать Херсон административным центром Херсонской области после отвода войск не принималось. Херсон по-прежнему является областным центром в составе РФ. Резолюции ООН о репарациях России Украине пресс-секретарь президента назвал «попыткой грабежа наших резервов, которые были незаконным образом заблокированы».

Это формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Решение это не является юридически обязывающим, так мы и будем к этому относиться

Напомним, 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об отказе украинской стороны от переговоров с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Переговоры стран были приостановлены в мае, последняя очная встреча делегаций состоялась 29 марта 2022 г.

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