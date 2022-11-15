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Алексей Романов вышел из ресторанного бизнеса

Алексей Романов вышел из ресторанного бизнеса
Иллюстрация: личный архив Алексея Романова

Он решил сосредоточиться на развитии сети фитнес-центров. Свой ресторан «Ptizza Счастья» он продал менеджерам заведения.

#НОВОСТИ

Алексей Романов, экс-владелец ресторана «Ptizza Счастья», который находится в ТЦ «Антей», написал в своих социальных сетях, что «перестал быть собственником» данного проекта.

«Еще в прошлом году мы договорились с менеджментом, что я продам им этот бизнес. Сразу скажу всем, кто подумал, что я резко разбогател и придут за деньгами, — не спешите, сделка длительная! Моё желание продать было продиктовано стремлением сосредоточиться на тех проектах, которые являются моей зоной компетенции, а это сейчас фитнес. Мне приходится уделять внимание сразу двум большим проектам — это Bright Fit в России, а также строить новую сеть фитнес-клубов в Грузии», – написал он.

Напомним, что Алексей Романов — владелец сети финтес-центров Bright Fit. Под этоим брендом работает 25 фитнес-центров в России. Хотя средняя стоимость клубных карт не растет уже несколько лет, а общая экономическая ситуация не внушает особого оптимизма, владелец сети Алексей Романов рассчитывает через два-три года увеличить их количество до сорока.

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Автор: Татьяна Юстус
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