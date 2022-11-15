Сотня ракетных ударов по Украине: Польша и Венгрия созывают советы безопасности

К вечеру 15 ноября очередной ракетный обстрел Украины оставил значительную часть территории страны без электроэнергии. Украина прекратила подачу нефти в Венгрию и оставила без света Молдавию.

На Украине зафиксировано 85 ракетных ударов, большинство из них пришлось по энергетической инфраструктуре, сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, записанном после волны взрывов по всей стране:

Восемьдесят пять ракетных ударов нанесено по Украине, по нашим городам, в большинстве своем — по энергетической инфраструктуре. <...> Еще впереди может быть около 20 ударов. <...> Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах.

О взрывах так же сообщили власти Киева и области, Харькова, Львова, Житомира, Виннице, Ровно и других городов, начались отключения энергоснабжения и перебои в работе общественного транспорта и национальной железной дорог, пишет РБК. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал ситуацию с энергоснабжением критической и особенно тяжелой — в Киеве. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за массированной ракетной атаки по всей Украине идут экстренные отключения света для стабилизации энергосистемы. «В столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений. «Укрэнерго» вынуждена начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании», — сообщил он.

Из за ударов электричество так же пропало в нескольких районах соседней Молдавии и непризнанного Приднестровья. Вице-премьер Андрей Спыну в телеграм-канале пояснил, что проблемы возникли из-за того, что после ударов автоматически отключилась одна из линий передач, по которой электроэнергия поступала в Молдавию.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ночь на 16 ноября так же сообщил, что две ракеты после обстрелов попали на территорию Польши. Польское Radio ZET передает, что в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве на зерносушилке произошел взрыв, жертвами которого стали два человека. На месте работают полиция, прокуратура и военные. Пожарная служба подтвердила, что в Пшеводове были взрывы, однако в ведомстве подчеркнули, что причина произошедшего пока неизвестна. Как передает Radio Lublin, взрыв произошел примерно в 15:40 по местному времени (17:40 мск). Моравецкий созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Пшеводов расположено в 8 км от границы с Украиной.

В ответ Минобороны России в официальном аккаунте запреженной в РФ соцсети заявили, что «заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении российских ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки»:

Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

Отметим, обстрелы прекратились к вечеру 15 ноября. По данным систем мониторинга воздушной тревоги на 19:00, в зоне воздушной тревоги на Украине оставалась только Харьковская область. По сообщению офиса президента Украины, в стране к вечеру 15 ноября без электроснабжения оставались около 7 млн абонентов электросетей. Украина уведомила «Транснефть» о приостановке прокачки нефти по «Дружбе» из-за падения напряжения. На этом фоне премьер Венгрии Орбан созвал Совет безопасности.

Ранее в этот день DK.RU рассказывал об итогах встречи на на G20, где министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но Киев выдвигает нереалистичные и неадекватные условия. Ранее глава Украины Владимир Зеленский, выступая на G20, заявил, что перемирие по типу Минских соглашений невозможно, Украине нужны гарантии безопасности