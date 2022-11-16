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Пониженные налоги для ТЦ в области продлили на два года

Пониженные налоги для ТЦ в области продлили на два года
Иллюстрация: ЕАН

Инициативу, ранее принятую депутатами бюджетного комитета, приняли в Заксобрании. Сумма налога на имущество для ряда объектов торговли и деловых центров снижена на 50%.

#НАЛОГИ#КРИЗИС#НОВОСТИ

Депутаты Заксобрания Свердловской области продлили действие пониженной ставки налога на имущество для торговых и деловых центров на 2023-2024 гг.

Для объектов торговли и деловых центров, которые ввели в эксплуатацию до 2020 г., сумма налога в 2023 г. снижена на 50%, в 2024 г. — на 25%. Для субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы, сумма налога на имущество снижена на 50%.

Также от уплаты налога на два года освободили организации, осуществляющие социально значимую деятельность.

Льготу получат 250-300 предприятий. Как отметил первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, преференции позволят поддерживать не только собственников зданий, но косвенно и арендаторов.

Ранее с инициативой о продлении меры выступил Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, инициативу поддержал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно статистике, в России после ухода западных компаний до 30% выросло количество свободных площадей в торгово-развлекательных центрах, посещаемость ТЦ упала на 20%, сообщалось также, что посещаемость ТРЦ Екатеринбурга летом упала на 17%. Если сравнивать с летом допандемийного 2019 г., падение трафика еще более заметное — на 24%.

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Автор: Александра Клименко
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