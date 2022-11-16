Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.11
60,39
62,15
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сергей Пересторонин вновь назначен министром промышленности и науки Свердловской области

Сергей Пересторонин
Сергей Пересторонин. Иллюстрация: РБК

Он возглавляет министерство с 2016 г., за это время на развитие промышленности из федерального бюджета было привлечено 107 млрд руб., в том числе 44,5 млрд руб. за девять месяцев 2022 г.

#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Министерство промышленности и науки Свердловской области вновь будет Сергей Пересторонин. Как сообщил департамент информационной политики региона, соответствующий указ накануне подписал глава области Евгений Куйвашев.

Пересторонин возглавляет министерство с 2016 г., за это время на развитие промышленности из федерального бюджета было привлечено 107 млрд руб., в том числе 44,5 млрд руб. за девять месяцев 2022 г., было запущено и модернизировано 164 производства, объем частных инвестиции превысил 167 млрд руб., в регионе появилось порядка 7 тыс. рабочих мест.

Сергей Пересторонин с 1986 г. служил в органах МВД и ФСИН России. С 2010 г. занимал должность первого заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области, с 2012 г. — должность заместителя гендиректора ЗАО «Уралсевергаз». В 2013 г. был назначен руководителем администрации губернатора Свердловской области.

Возглавить министерство инвестиций и развития области может Вадим Третьяков, пишет «Ъ-Урал», ссылаясь на два источника в правительстве. Ранее Евгений Куйвашев подписал указы о назначении последнего заместителя и троих профильных министров.

Также ранее DK.RU писал о том, что Евгений Куйвашев назначил восемь своих заместителей. Посты сохранили первый заместитель главы региона Алексей Шмыков, вице-губернатор Олег Чемезов, заместители губернатора Дмитрий Ионин, Василий Козлов, Павел Креков, Азат Салихов, Сергей Швиндт и руководитель аппарата губернатора и правительства области Валерий Чайников.

Правительство региона ушло в отставку в полном составе 19 сентября, после инаугурации переизбранного губернатора Евгения Куйвашева. Это обязательная процедура, кабмин после каждых выборов формируется заново.

Читайте также: Евгений Куйвашев предложил Эдуарду Росселю стать своим советником

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Екатеринбурге начинается отселение домов, попавших под КРТВ Екатеринбурге начинается отселение домов, попавших под КРТ
  • «Маски-шоу» в кафе «АндерСон». Бизнесмены попросили о помощи«Маски-шоу» в кафе «АндерСон». Бизнесмены попросили о помощи
  • Дети беженцев, релокантов и призывников в одной школе. Как им объяснить, что происходит?Дети беженцев, релокантов и призывников в одной школе. Как им объяснить, что происходит?
  • Без помощи солнца: необычную клубничную ферму на Среднем Урале откроют в 2023 г.Без помощи солнца: необычную клубничную ферму на Среднем Урале откроют в 2023 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.