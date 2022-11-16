Сергей Пересторонин вновь назначен министром промышленности и науки Свердловской области

Он возглавляет министерство с 2016 г., за это время на развитие промышленности из федерального бюджета было привлечено 107 млрд руб., в том числе 44,5 млрд руб. за девять месяцев 2022 г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области вновь будет Сергей Пересторонин. Как сообщил департамент информационной политики региона, соответствующий указ накануне подписал глава области Евгений Куйвашев.

Пересторонин возглавляет министерство с 2016 г., за это время на развитие промышленности из федерального бюджета было привлечено 107 млрд руб., в том числе 44,5 млрд руб. за девять месяцев 2022 г., было запущено и модернизировано 164 производства, объем частных инвестиции превысил 167 млрд руб., в регионе появилось порядка 7 тыс. рабочих мест.

Сергей Пересторонин с 1986 г. служил в органах МВД и ФСИН России. С 2010 г. занимал должность первого заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области, с 2012 г. — должность заместителя гендиректора ЗАО «Уралсевергаз». В 2013 г. был назначен руководителем администрации губернатора Свердловской области.

Возглавить министерство инвестиций и развития области может Вадим Третьяков, пишет «Ъ-Урал», ссылаясь на два источника в правительстве. Ранее Евгений Куйвашев подписал указы о назначении последнего заместителя и троих профильных министров.

Также ранее DK.RU писал о том, что Евгений Куйвашев назначил восемь своих заместителей. Посты сохранили первый заместитель главы региона Алексей Шмыков, вице-губернатор Олег Чемезов, заместители губернатора Дмитрий Ионин, Василий Козлов, Павел Креков, Азат Салихов, Сергей Швиндт и руководитель аппарата губернатора и правительства области Валерий Чайников.

Правительство региона ушло в отставку в полном составе 19 сентября, после инаугурации переизбранного губернатора Евгения Куйвашева. Это обязательная процедура, кабмин после каждых выборов формируется заново.

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