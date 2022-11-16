Инфляция в Турции достигла 85%. Отели значительно поднимают цены

Из-за высокой инфляции и ажиотажного спроса на отдых турецкие отели готовятся взвинтить цены на следующий летний сезон. Доля российских туристов в Турции прошедшим летом составляла 70%.

Следующий летний сезон в Турции станет для Россиян значительно тяжелее: цены на отели вырастут в евро не менее чем на 50%, пишет Интерфакс. Как сообщили представители гостиничного бизнеса Турции, спрос на турецкие отели высок сейчас не только на российском, но и на европейских рынках. Сейчас номера по акциям раннего бронирования можно купить со скидкой до 30%, то есть текущее повышение составляет 20%, это связано с высоким спросом, продуктовой инфляцией и повышением зарплат сотрудников. Как рассказал представитель отеля Seven Seas Gravel Select в Кемере Гюнай Шабан, в Турции в этом году высокая инфляция, она впервые за 25 лет превысила 85%:

Государство также повысило минимальные зарплаты работников. Поэтому мы вынуждены на следующий год повышать цены, чтобы компенсировать затраты. Кемер традиционно популярен у россиян, поэтому у нас не было проблем с загрузкой, хотя в начале лета было снижение потока. Но в итоге этот летний сезон оказался лучше прошлогоднего. Зимой отель продолжит работать, и у нас уже есть брони с российского рынка на этот период.

О том, что цены вырастут, сообщила и представитель крупной гостиничной группы Kilit Hospitality Global Гюзель Кыйяк:

В Турции очень большая инфляция, цены растут. Кроме того, нам нужно развиваться и поддерживать уровень сервиса, который напрямую зависит от зарплат, от того, насколько мотивирован сотрудник. И как ты можешь увеличить ему зарплату на следующий год, если ты не будешь повышать цены? В среднем рост цен составит от 30 до 50%. В этом году у нас была цена 90-95 евро в двухместном номере, в следующем году она будет 130-140 евро. Мы сейчас ноябрь переживаем как август. Отели заполнены, самолеты заполнены, и такого же ажиотажа мы ожидаем на следующий год. Если сейчас покупать номера по акциям раннего бронирования, мы предлагаем скидки 30% от контрактных цен. То есть повышение составит 20%. Поэтому если бронировать сейчас, можно получить цену, близкую к цене прошлого года.

Ранее атташе по культуре и туризму посольства Турции сообщил, что в июле и августе средняя загрузка отелей Антальи превышала 90%. По итогам года в Турции ожидают 50 млн иностранных туристов, в том числе более 5 млн — российских. Доля российского рынка прошедшим летом составляла 70%. Остальные номера занимали туристы из Турции и Европы.