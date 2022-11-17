Бизнесмен Андрей Семенов продал пироговую «Подсолнухи»

Бизнесмен написал об этом в социальных сетях, попутно завив, что намеревается писать «о своей новой жизни». Пироговая продолжает работать, но уже, видимо, с новым владельцем.

Бизнесмен Андрей Семенов, владеющий пироговой «Подсолнухи» в Екатеринбурге, продал свой бизнес. Об этом он написал у себя в соцсетях.

Друзья, я начал новый этап в своей жизни. «Подсолнухи» больше не мой проект. О своей новой жизни буду писать в LinkedIn (соцсеть заблокирована на территории РФ). Ищите меня там, если интересно, что со мной происходит, или ищете объект для инвестиций в Европе, — написал Андрей Семенов.

Напомним, что на этой неделе это второй случай продажи ресторана в Екатеринбурге. Так, из ресторанного бизнеса вышел Алексей Романов, экс-владелец ресторана «Ptizza Счастья», который находится в ТЦ «Антей». Он также сообщил об этом в своих социальных сетях. Алексей Романов решил сосредоточиться на развитии сети фитнес-центров. Свой ресторан он продал менеджерам заведения.

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