Шри-Ланка начнет выдавать россиянам карты Visa и MasterCard

В оформлении карт будут принимать участие Народный банк Шри-Ланки и российский Национальный инвестиционно-промышленный банк. Забрать пластик можно будет только лично на острове.

С 21 ноября банк Шри-Ланки начнет выдавать россиянам дебетовые карты Visa и MasterCard. Оформлять их будут Народный банк Шри-Ланки (НБШЛ) и российский Национальный инвестиционно-промышленный банк (НИПБ). Инструкцию по оформлению карт опубликовало посольство Шри-Ланки в РФ. Получить готовую карту можно только лично, прибыв на остров.

Для оформления карты нужно:

за две недели до посещения Шри-Ланки отправить заявку на открытие счета в долларах или евро и фото паспорта в НБШЛ;

после открытия счета посетить московский офис НИПБ и открыть там счет в рублях и иностранной валюте;

после прибытия в Шри-Ланку получить дебетовую карту Visa и Mastercard.

Карту можно будет использовать для платежей и снятия наличных в ланкийских рупиях в Шри-Ланке, а также в других странах, если поддерживать на ней минимальный баланс в размере $50 или эквиваленте суммы в другой валюте.

Visa и Mastercard прекратили работать с россиянами в марте 2022 г., сейчас карты этих систем, выпущенные в РФ, работают только внутри страны, до окончания срока действия. В России не принимаются карты Visa и Mastercard, выпущенные в других странах.

С российской платежной системой «Мир» весной работали десять стран, однако часть из них уже отказались принимать эти карты, опасаясь санкций со стороны ЕС и США.

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