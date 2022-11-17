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Россияне бросились скупать жилье в одной стране

Россияне бросились скупать жилье в одной стране
Иллюстрация: traveltimes.ru

Выгодно? Спрос жителей российских мегаполисов на покупку жилья в Таиланде на последние месяцы 2022 года вырос почти в два раза. В сентябре был зафиксирован рекордный рост количества обращений.

#НОВОСТИ
Россияне бросились скупать жилье в Таиланде — спрос на недвижимость вырос почти на 11% по сравнению с сентябрем, сообщает Lenta.ru. Интерес граждан России к приобретению объектов в королевстве растет три месяца подряд, утверждают аналитики портала Thailand-Real.Estate в своем исследовании. В сентябре был зафиксирован рекордный рост количества обращений — плюс 132% относительно августа.
 
Больше всего обращений о приобретении недвижимости поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В первую пятерку в октябре-ноябре также вошли Мытищи и Нижний Новгород. Главными критериями россиян при выборе объектов аналитики назвали стоимость и локацию.
Ранее специалисты выяснили, что спрос жителей российских мегаполисов на покупку жилья в Таиланде в октябре-ноябре 2022 г. вырос почти в два раза по сравнению с маем-июнем. Значительным оказался и прирост запросов в октябре по сравнению с тем же месяцем в 2021 году — плюс 269,79%. В целом за десять месяцев текущего года спрос россиян на покупку жилья в Таиланде увеличился на 107,59% относительно аналогичного периода в 2021.
 
В первом полугодии 2022 г. зафиксирован ажиотаж на покупку недвижимости в Дубае, рассказывал DK.RU. Эксперты рассказали, как заработать в условиях экономической нестабильности до 12% годовых.
Автор: Андрей Широков
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