Обратный отсчет: «УГМК-Застройщик» предлагает квартиры с выгодой до 15%

Спецпредложение распространяется на покупку недвижимости в клубном доме «На Хохрякова» и второй очереди ЖК «Нагорный». Оно будет действовать до 31 декабря.

В преддверии Нового года «УГМК-Застройщик» запускает обратный отсчет: до 31 декабря квартиры в центральных районах города можно приобрести на выгодных условиях. Специальное предложение распространяется на несколько проектов девелопера: клубный дом «На Хохрякова» и на вторую очередь ЖК «Нагорный».

Как рассказали в пресс-службе компании-застройщика, воспользоваться предложением можно уже сейчас. Специальные условия будут действовать до самого Нового года. Чтобы успеть выгодно приобрести недвижимость, нужно успеть заключить договор до конца этого года. Размер скидки будет уменьшаться каждую неделю:

при покупке до 20 ноября скидка составит 15%,

при покупке до 27 ноября — 13%,

при покупке до 04 декабря — 11%,

при покупке до 11 декабря — 9%,

при покупке до 18 декабря — 8%,

при покупке до 25 декабря — 7%,

и при покупке до 31 декабря — скидка 6%.

Важно отметить, что скидки в рамках «Обратного отсчета» не будут суммироваться с другими акциями и спецпредложениями застройщика.

Напомним, клубный дом «На Хохрякова» находится на пересечении одноименной улицы с ул. Радищева, в историческом центре Екатеринбурга. Отличительная особенность проекта — сочетание современной авторской архитектуры и исторического наследия. Как уже писал DK.RU, частью внутренней инфраструктуры клубного дома станут памятники архитектуры конца XIX — начала XX века «Дом Башуровой» и «Дом Медведева». Застройщик реконструирует их, восстановит исторический облик и интегрирует в экосистему проекта. В «Доме Башуровой» впоследствии появится образовательный центр, ресторан или галерея, а в «Доме Медведева» — музей или творческая мастерская.

Проект отлично впишется в архитектурный облик квартала. Предусмотрена переменная этажность зданий — от 3 до 13 этажей. Застройщик предлагает просторные квартиры с 3-метровыми потолками и эргономичными планировками. Резидентам клубного дома будут доступны все лучшие решения девелопера: двухуровневый подземный паркинг, закрытый двор-сад и просторная лаунж-терраса на крыше с панорамным видом на центр города. В шаговой доступности находятся: ТРЦ «Гринвич», Datsyuk-Арена, спорткомплекс «Юность», парк «Зеленая Роща», городской дендрарий, магазины, рестораны и салоны красоты.

Высокий уровень сервиса и премиального обслуживания, комфорт и безопасность обеспечивает собственная управляющая компания «УГМК-Застройщик». Нужно отметить, что «УГМК-Застройщик» — не просто девелопер, а еще и хотельер. В управлении компании — апарт-отель Iset HomeAway Residence, Hyatt Regency Ekaterinburg 5* и Hyatt Place 4*. Опыт в создании сервиса высокого качества дает возможность транслировать его и на жилые объекты, создавая комфорт для резидентов согласно мировым стандартам.

Вторая очередь ЖК «Нагорный» возводится на бывшей территории завода «Уралкабель» в границах ул. Токарей — Нагорная — Синяева — Мельникова. В квартале построят дома переменной этажности — от 11 до 24 этажей. На первых этажах появится коммерческий кластер: новые магазины, рестораны, салоны красоты, мини-офисы компаний. А между домами первой и второй очереди будет создан настоящий урбан-парк с уютными лавочками, благоустроенными пешеходными дорожками и детскими игровыми зонами. Его планируют сделать открытым для всех горожан.

В новой очереди ЖК будут квартиры, которые позволят реализовать разные жизненные сценарии. Кроме того, застройщик на этапе строительства предлагает резидентам услугу бесплатной перепланировки. Внутреннюю плазу второй очереди благоустроят в соответствии с концепцией «всегда цветущий сад» — будут высажены гипоаллергенные растения и цветы. Резидентов порадует оснащение дворов: там появятся workout и lounge-зоны, детские игровые комплексы.

У нового квартала богатая и взаимодополняющая инфраструктура — настоящая закрытая экосистема для комфортной жизни. Резиденты смогут посещать фитнес-клуб «World Class Нагорный» с 25-метровым бассейном на 4 дорожки. Фитнес-клуб разместился на трех этажах коммерческой галереи по ул.Татищева и стал прекрасным дополнением уникальной инфраструктуры жилого квартала. Ранее здесь уже открылись стоматология «Dental Pro», детский клуб «MAMARADA», кафе-пекарня «Хлеб & Булки», салон красоты, винная лавка «Кино-Домино». Вскоре экосистему «Нагорного» пополнит «BREADWAY-cafe», медицинский центр «УГМК-Здоровье» и большой супермаркет, — отметил ранее гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Кроме этого в шаговой доступности от ЖК — несколько муниципальных детских садов и школ, стадион «Екатеринбург-Арена», Дворец молодежи, зеленый парк имени XII Партсъезда для прогулок на свежем воздухе, яхт-клуб и благоустроенная акватория Верх-Исетского пруда.

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