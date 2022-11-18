Фейерверк и праздничное открытие елки в Екатеринбурге отменили

Мэрия заметно сократила объем новогодних гуляний в городе без объяснения причин. Вопрос с проведением мероприятий для детей в ледовом городке пока решается.

Мэрия Екатеринбурга исключила из новогодней программы этого года фейерверк и праздничное открытие ледового городка на площади 1905 года.

Будут ли мероприятия в самом городке во время новогодних каникул, еще обсуждается. Детей без праздника оставлять не хотелось бы, — сообщили в пресс-службе города.

Как заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, празднование Нового года в городе на этот раз будет куда скромнее, чем обычно. Салют в новогоднюю ночь, напомним, отменяли также в 2020 г., в пандемию. В этом году о причинах отмены чиновники молчат.

В начале недели, напомним, ряд СМИ писал о рекомендации Кремля главам регионов воздержаться от пышного празднования Нового года. Губернаторам предложили исключить из праздничных программ фейерверки, а также концерты звезд.

Напомним, в октябре стало известно, что на площади 1905 года впервые за много лет планируется установить живую ель. Ледовый городок, писал DK.RU, будет самым дорогим с 2009 г., его начальная цена на сайте госзакупок составила 26,2 млн руб.

В начале 2022 г. главную городскую елку Екатеринбурга собирались переселять. В администрации обсуждали новые локации для ледового городка, в том числе стадион «Екатеринбург-Арена». Перенос елки регулярно обсуждают в городе с 2008 г., но решение до сих пор не принято.