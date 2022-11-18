Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.11
60,34
62,66
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Фейерверк и праздничное открытие елки в Екатеринбурге отменили

Фейерверк и праздничное открытие елки в Екатеринбурге отменили
Иллюстрация: justmedia.ru

Мэрия заметно сократила объем новогодних гуляний в городе без объяснения причин. Вопрос с проведением мероприятий для детей в ледовом городке пока решается.

#ГОРОД#ПРАЗДНИК#НОВОСТИ

Мэрия Екатеринбурга исключила из новогодней программы этого года фейерверк и праздничное открытие ледового городка на площади 1905 года.

Будут ли мероприятия в самом городке во время новогодних каникул, еще обсуждается. Детей без праздника оставлять не хотелось бы, — сообщили в пресс-службе города.

Как заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, празднование Нового года в городе на этот раз будет куда скромнее, чем обычно. Салют в новогоднюю ночь, напомним, отменяли также в 2020 г., в пандемию. В этом году о причинах отмены чиновники молчат.

В начале недели, напомним, ряд СМИ писал о рекомендации Кремля главам регионов воздержаться от пышного празднования Нового года. Губернаторам предложили исключить из праздничных программ фейерверки, а также концерты звезд.

Напомним, в октябре стало известно, что на площади 1905 года впервые за много лет планируется установить живую ель. Ледовый городок, писал DK.RU, будет самым дорогим с 2009 г., его начальная цена на сайте госзакупок составила 26,2 млн руб.

В начале 2022 г. главную городскую елку Екатеринбурга собирались переселять.  В администрации обсуждали новые локации для ледового городка, в том числе стадион «Екатеринбург-Арена». Перенос елки регулярно обсуждают в городе с 2008 г., но решение до сих пор не принято.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Маски-шоу» в кафе «АндерСон». Бизнесмены попросили о помощи«Маски-шоу» в кафе «АндерСон». Бизнесмены попросили о помощи
  • Центробанк сказал «Прощай» ипотеке с околонулевой ставкойЦентробанк сказал «Прощай» ипотеке с околонулевой ставкой
  • Без помощи солнца: необычную клубничную ферму на Среднем Урале откроют в 2023 г.Без помощи солнца: необычную клубничную ферму на Среднем Урале откроют в 2023 г.
  • Правительство отказалось пересчитывать пенсии работающим пенсионерамПравительство отказалось пересчитывать пенсии работающим пенсионерам
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.