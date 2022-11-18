«Это несчастный случай»: президент Анджей Дуда прокомментировал удар по Польше

«Ни одна страна в мире не обладает такой системой обороны, которая защищала бы всю территорию», — сказал глава Польши, комментируя падение ракеты С-300, вероятно, отбитой ПВО Львова.

Выступая на конгрессе в Подкарпатском воеводстве президент Польши Анджей Дуда заявил, что, скорее всего, падение ракеты на территорию Польши — это «несчастный случай». По его словам, ракета упала в шести километрах от границы:

Две семьи в Пшеводуве потеряли своих близких. Упала ракета. Шесть километров от нашей границы. На поле, но уже на нашей территории. Удалось ли ее перехватить? Нет. Не удалось ее перехватить. Такова правда. Ни одна страна в мире не обладает такой системой обороны, которая защищала бы всю территорию, в особенности на таком небольшом расстоянии от границы.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заверил, что польские власти быстро завершат расследование ситуации вокруг падения ракеты и рассчитывают получить его результаты в ближайшие несколько дней. Анджей Дуда заявил, что Украина могла бы присоединиться к расследованию взрыва ракеты в Люблинском воеводстве, однако для этого требуется согласие как Польши, так и США, чьи эксперты выясняют подробности случившегося.

Издание Gazeta Wyborcza опубликовало схему, на которой прослежен путь ракеты С-300, упавшей на территории Польши. Отмечается, что российская ракета летела на Добротворскую ТЭЦ. Системы противовоздушной обороны во Львове пытались ее перехватить, однако промахнулись. На схеме показано, что боеприпас летел не на северо-восток в сторону ТЭЦ, а в направлении Польши. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что упавшая в Польше ракета принадлежала Украине. Однако вины Киева, по его словам, в этом нет. Как считает Столтенберг, продолжающийся конфликт приводит ко все более опасным ситуациям. Генсек НАТО при этом отметил, что в Брюсселе не видят признаков подготовки нападения России на Альянс.

Напомним, как рассказывал DK.RU в ночь на 16 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что две ракеты попали на территорию Польши. В селе Пшеводов в Люблинском воеводстве на зерносушилке произошел взрыв, жертвами которого стали два человека. Моравецкий созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Пшеводов расположен в 8 км от границы с Украиной. Минобороны России ответило, что «заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении российских ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки».