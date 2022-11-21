Нового главу комиссии по экономическому развитию выберут в Екатеринбурге

Также депутаты должны оценить траты бюджета за девять месяцев текущего года и оценить прогнозы социально-экономического развития города на 2023-2025 гг.

Во вторник, 22 ноября, дума Екатеринбурга изберет нового главку комиссии по экономическому развитию, инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Предполагается, что ведомство возглавит Виталий Чачин. Ранее комиссию возглавлял Григорий Вихарев, но он покинул думу, возглавив Белоярский городской округ.

Также на заседании рассмотрят вопросы бюджета: мэрия отчитается об исполнении бюджета за девять месяцев 2022 г., депутаты оценят прогноз социально-экономического развития горда на 2023-2025 гг.

Напомним, в середине ноября стало известно, что Сергей Пересторонин вновь назначен министром промышленности и науки Свердловской области. Пересторонин возглавляет министерство с 2016 г., за это время на развитие промышленности из федерального бюджета было привлечено 107 млрд руб., в том числе 44,5 млрд руб. за девять месяцев 2022 г., было запущено и модернизировано 164 производства, объем частных инвестиции превысил 167 млрд руб., в регионе появилось порядка 7 тыс. рабочих мест.

Ранее на DK.RU: В Свердловской области назначен новый военный коммисар