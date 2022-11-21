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Ozon открывает офис в Китае, чтобы заместить товары из Европы

Ozon открывает офис в Китае, чтобы заместить товары из Европы
Иллюстрация: akket.com

Ритейлеры и онлайн-платформы ищут новые способы расширить ассортимент. Однако решить проблему со своевременной доставкой заказов вряд ли удастся из-за серьезных трудностей на логистическом рынке.

#МАРКЕТПЛЕЙСЫ#НОВОСТИ

Ozon развивает международный бизнес: компания открывает представительство в китайском городе Шэньчжэнь. Офис Ozon Global в КНР возглавит Саймон Хуан, имеющий опыт работы в сфере трансграничной торговли и электронной коммерции в США, Индии и Китае. Господин Хуан отметил, что маркетплейс планирует привлечь более 100 тыс. продавцов из Китая и увеличить оборот товаров из этой страны в десять раз к 2024 г., пишет Коммерсантъ.

Сейчас филиал Ozon Global насчитывает более 10 тыс. продавцов. По данным маркетплейса, сегодня доля заказов из Китая на Ozon Global достигает 90%, а покупатели заказывают в основном электронику, мелкую технику и одежду. Также Ozon заявил о планах запустить продажи спортивной одежды китайских брендов Li-Ning, 361, Erke, X-tep и Camel.

Решение усилить партнерство с китайскими продавцами оправданно на фоне растущего спроса, например, на китайскую технику и электронику ввиду сложностей с импортом европейской продукции. Крупнейшие онлайн-площадки сегодня пытаются конкурировать между собой за счет уникального предложения, соглашается гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Среди подобных примеров решение «Яндекс Маркета» о выкупе всех товарных запасов IKEA в России, о котором уже рассказывал DK.RU, или запуск Ozon продажи оригинальных товаров шведского ритейлера H&M.

В то же время объем заказов на Ozon Global пока несопоставимо меньше, чем у AliExpress. Основные сложности у международной площадки Ozon заключаются в сроках и условиях доставки, которые не всегда понятны покупателю и в разы превышают сроки по доставке внутри России.

В Ozon отмечают, что средний срок доставки из Китая в Россию сегодня составляет от 14 дней без учета сборки у продавца. Для сокращения сроков маркетплейс запустил сервис партнерской доставки, что должно позволить компании контролировать все этапы транспортировки товаров из Китая. Задержки доставки товаров на несколько дней возможны на таможенных терминалах в РФ при оформлении импорта в пик сезона, говорят в Ozon. В начале ноября Дальневосточное таможенное управление сообщило о загруженности портов региона на 95–100%, что рискует усложнить предновогоднюю доставку товаров.

Отметим, среди ключевых международных направлений компании сейчас такие страны как Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия, Индия, Корея, Израиль, Молдавия и Таиланд. В 2021 г. у Ozon появился локальный маркетплейс и собственная логистическая инфраструктура в Казахстане и Белоруссии. В 2022 г. Ozon также открыл представительство в Турции. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объем трансграничной торговли в первом полугодии 2022 г. снизился на 27% год к году и достиг 103 млрд руб. Это составило около 4,7% от всего рынка интернет-торговли в России.

Автор: Андрей Широков
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