Второй «ВкусВилл» все ж открылся: екатеринбуржцы любят египетское манго и бельгийское пиво

Развитие федерального ритейлера на Урале началось в пандемию: первая торговая точка проработала всего три месяца. Интересно, что в Москве пиво не попало в топ любимых продуктов, зато попала картошка.

В Екатеринбурге открылся второй магазин федеральной сети «ВкусВилл». Торговая точка начала работу 21 ноября на ул. 8 Марта, 188. Сейчас в Екатеринбурге, помимо нового магазина, работает супермаркет на Куйбышева, 21.

Площадь открывшейся точки составляет 200 кв. м. Продукцию в магазин доставляют из распределительного центра «Домодедово» в Московской области. Его площадь составляет 109 тыс. кв. м. Скорость оборачиваемости товарных запасов — менее трех дней, на складах остаются только товары длительного срока хранения. Вся продукция перед отправкой проходит несколько этапов проверки качества, обязательные исследования в лабораториях.

Необходимость открытия второго «ВкусВилла» обусловлена интересом местных жителей к продукции бренда. В среднем магазин посещает 350 человек в день. Также растет спрос на сервис доставки бренда — в среднем 300 заказов в день. Так, например, после начала сезона продаж египетского манго выручка магазина увеличилась в три раза, — рассказали в компании.

ВкусВилл проанализировал ТОП-5 продуктов, которые чаще всего покупают в онлайне и офлайне в Екатеринбурге. Лидерами в онлайне стали «Манго Египет», «Бананы», «Творог натуральный безлактозный 4,5%», «Яйцо куриное С0» и «Авокадо Хасс, штучный». В офлайне же топ продуктов немного отличается: лидером остается «Манго Египет», за ним следуют «Лаваш «Армянский по-деревенски», «Пиво безалкогольное «Бельгийское», «Сметана 15%» и «Авокадо Хасс, штучный».

Интересно, что лидеры по продажам в Москве и Санкт-Петербурге — «Молоко 3,2%», «Картофель», «Яйцо куриное С0», «Сметана 15%» и «Бананы». В сезон хитом выступает «Манго Египет».

Напомним, что «ВкусВилл» на Челюскинцев продержался всего три месяца в прошлом году. Он был первой точкой сети «ВкусВилл» в Екатеринбурге. В нем продавали «натуральные здоровые продукты», бытовую химию, детское питание и т. д. В России работает более 1300 магазинов «ВкусВилл», сеть представлена в полусотне городов.

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