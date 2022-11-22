Скандал дня: британский стартап Immigram лишили €1 млн за наем русских сотрудников

Полная токсичность любых связей бизнеса с Россией доказана организаторами международного конкурса Slush 100 Pitching Competition. Победитель остался без приза за поиск сотрудников на сайте Headhunter.

Победителем международного конкурса Slush 100 Pitching Competition в Хельсинки стал британский стартап Immigram, основанный Анастасией Миролюбовой и Михаилом Шароновым.

18 ноября cтартап с российскими корнями получил в качестве приза инвестиции в размере €1 млн от фондов Accel, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, NEA и Northzone и планировал направить их на «расширение своей географии». Практически сразу на различных площадках и в соцсетях зазвучала критика в адрес организаторов и жюри за то, что на фоне продолжающейся СВО на Украине победу в международном конкурсе присудили компании с российскими связями, финансированием и клиентами. Одна из главных претензий критиков состояла в том, что у компании, которая утверждает, что не ведет никаких дел в России, были размещены вакансии на российском сервисе HeadHunter, шестеро российских сотрудников получали зарплату, пишет Forbes.RU.

В результате к вечеру 19 ноября организаторы Slush на странице конкурса написали, что они поддерживают Украину и не сотрудничают с российскими компаниями и фондами и не принимают заявки от стартапов и инвесторов из России, а также пообещали проверить Immigram на соответствие этим ограничениям.

Справка DK.RU Компания Immigram занимается помощью специалистам из разных стран с получением британской визы для одаренных людей — среди клиентов компании иммигранты более чем из 10 стран, включая Индию, Нигерию и Бразилию.

Immigram в свою очередь опубликовал официальное заявление, согласно которому компания была основана иммигрантами с украинскими, татарскими, польскими и русскими корнями и у нее нет офисов и связей в России — все сотрудники работают из Великобритании, Испании, Индонезии, Венгрии, Турции, Италии, Кипра, Таиланда, Южной Кореи, Германии, Сербии, Франции, Грузии и Армении. По поводу объявлений на HeadHunter основательница компании Анастасия Миролюбова в комментариях в соцсетях поясняла, что всех нанятых в России сотрудников стартап релоцирует за пределы страны.

Кроме того, на своей странице в LinkedIn Анастасия Миролюбова написала, что Immigram пожертвует $100 000 украинским НКО, а также отметила, что компания, миссия которой «помочь как можно большему количеству талантливых иммигрантов», имеет давнюю историю работы с украинскими разработчиками, дизайнерами и предпринимателями и намерена продолжать оказывать им помощь в переезде в Великобританию по программе Global Talent.

Однако это нисколько не понизило градус обвинений в адрес как стартапа, так и организаторов конкурса Slush. Не помогло уладить конфликт и то обстоятельство, что среди финалистов конкурса была украинская компания Zeely. Ее упомянула в своем сообщении Миролюбова, которая написала, что из-за происходящего сейчас на Украине «испытывала смесь радости с горечью», стоя на одной сцене с ними. Zeely — это мобильное приложение для малого бизнеса, которое основали в 2021 году Дмитрий и Ярослав Самойлюки и Алина Бондаренко.

В понедельник, 21 ноября, соосновательница стартапа Анастасия Миролюбова сообщила на своей странице в LinkedIn, что компания отказывается от участия в конкурсе. Такое же сообщение появилось на странице Immigram: «IMMIGRAM СНИМАЕТ СВОЮ КАНДИДАТУРУ С УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ SLUSH. Мы продолжим поддерживать Украину и строить компанию для миллионов талантливых людей, которые хотят свободно передвигаться по миру».

Основательница международного стартап-комьюнити Discovering Summits Юлия Сабитова считает, что, несмотря на спорность ситуации, кризиса могло бы не случиться, если бы не было тех самых вакансий на HeadHunter:

До февраля иметь успешную американскую/британскую/европейскую компанию и сотрудников в России было реально, теперь это невозможно. Дело не в национальной принадлежности ваших разработчиков, а в налогах, которые вы платите. Надеюсь, что после этой ситуации компании дорелоцируют тех, кого еще не успели, и прямо сегодня проверят LinkedIn и все публичные ресурсы на предмет указанных локаций в профилях и вакансиях. Прецедент c Immigram многих научит, но он очень и очень дорого обошелся ребятам.

Ситуация, когда международный стартап с российскими корнями вынужден отказываться от инвестиций в миллион евро, вызвала живой отклик в российском венчурном сообществе. Многие выразили поддержку фаундерам Immigram, при этом прозвучали и попытки разобраться, была ли у основателей возможность принять меры. Консультант по международным коммуникациям для венчурных фондов и стартапов Мария Глазкова отмечает, что культура отмены сейчас может за один день лишить всех контрактов, спонсоров и репутации:

Можно спорить о решении Slush, но реальность сегодня такова: имеешь какое-либо присутствие в России, делай все возможное, чтобы избавиться от этого до начала работы с европейскими организациями (конкурсами, медиа или инвестиционными фондами). Если на гражданство закрывают глаза — все понимают, что от паспорта избавиться не так просто, то финансовой активности в России вам уже не простят. Это, возможно, несправедливо, но в венчурном бизнесе справедливость не так популярна. Недавно, к примеру, публикация научных результатов моего знакомого ученого из Великобритании встала на паузу только потому, что в проекте участвовал научный сотрудник из России. Бизнесу и стартапам стоит это учитывать, в сегодняшней реальности это обязательный пункт во внешних коммуникациях компании.

Управляющий партнер инвестиционного фонда и акселератора HR&ED-tech Оксана Погодаева считает, что минимальные необходимые шаги для международных компаний с российскими основателями — релоцировать бизнес и самих основателей: «Такой период надо пережить — многие понимают несправедливость ситуации и поддерживают Immigram. В долгосрочной перспективе это, возможно, даже поможет компании, так как обеспечит ей дополнительное внимание, которое, скорее всего, положительно отразится на продажах». Юлия Сабитова тоже считает, что уехавшим предпринимателям нужна организация, которая будет помогать в подобных случаях как юридически, так и отстаивая репутацию русскоязычных предпринимателей. «Если бы такая организация уже существовала, то вчера можно было бы более эффективно поддержать Immigram. Они абсолютно честно завоевали свою победу», — подчеркивает она.

Как рассказывал DK.RU, сегодня ЕС объявил о девятом пакете санкций против России. Евросоюз прорабатывает список физических лиц, которые могут попасть под новые ограничения.