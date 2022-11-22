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Huawei отделила бизнес в России и Беларуси от других стран СНГ

Huawei отделила бизнес в России и Беларуси от других стран СНГ
Иллюстрация: РИА Новости

Работу Huawei Enterprise во всех остальных странах СНГ будет курировать штаб-квартира вендора в Бахрейне. Специалисты из офисов Москвы частично релоцировались в Китай.

#НОВОСТИ

Ещё летом у генерального директора Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюня закончился контракт и он уехал из России, сообщают Ведомости со ссылкой на свои источники. Теперь Huawei раздробила корпоративное подразделение в регионе Евразия на две части: бизнес в России и Беларуси будет работать отдельно от других стран СНГ. Так, российско-белорусское подразделение останется в Москве. Специалисты, отвечающие за развитие бизнеса в России и Беларуси, частично остались в Москве, а частично релоцировались в Китай. Работу Huawei Enterprise во всех остальных странах СНГ будет курировать штаб-квартира  в Бахрейне. 

Бахрейн выбрали для новой штаб-квартиры по нескольким причинам. Там практически нулевое налогообложение для иностранных компаний, нет налогов на физлиц, нулевой корпоративный налог на прибыль, социальные отчисления на иностранцев не превышают 3%, а НДС колеблется на уровне 5-10%. Кроме того, Бахрейн — это первая страна на Ближнем Востоке, в которой Huawei начала развивать сеть 5.5G.

Из отчётов Huawei за 2021 год следует, что доходы всего направления Enterprise составляли 102,4 млрд юаней (876 млрд руб), или 16,1% от общей выручки компании. В выручке региона Евразия доля России составляла около 70%, а на остальные страны СНГ приходилось не более 30%. Подразделение Huawei Enterprise, работавшее в России, отвечало за поставку IT- и телеком-решений корпоративным заказчикам также в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Киргизию, Монголию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Выручка российской «дочки» Huawei Enterprise составляет примерно 115-130 млрд руб. без учёта самостоятельного импорта. Россия для Huawei Enterprise действительно была приоритетным рынком в плане денег, подтвердил собеседник, близкий к компании.

Сейчас российский штат компании «будет максимально сокращён до вменяемого функционирования». Ясность с механизмом поставок оборудования для российских корпоративных заказчиков появится лишь в феврале-марте 2023 г., c началом нового финансового года. Китайский Huawei может окончательно уйти c рынка России, ранее сообщал DK.RU. Продажи базовых станций для сотовой связи компания остановила еще весной: некоторые устройства продаются в официальном магазине бренда, но это остатки прежних поставок. 

Автор: Андрей Широков
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